Lettera di chiarimento della Sindaca Raggi sui rifiuti romani fuori regione

Continuiamo ad essere fermamente convinti della necessità e della possibilità tecnica di superare l'incenerimento come tecnologia di trattamento dei nostri rifiuti. Ma quello verso questo importante obiettivo deve essere un percorso affrontato con grande senso di responsabilità, oltre che con determinazione e con pianificazioni credibili sostenute da risultati misurabili ed oggettivi.

RIFIUTI - LETTERA APERTA ALLA CITTA' E AGLI ITALIANI.





Ci dispiace molto rilevare che nella polemica politica sul trasferimento di una parte dei rifiuti di Roma in Emilia Romagna, il presidente Bonaccini dimentichi di dire che la competenza per la programmazione degli impianti di trattamento dei rifiuti è di competenza regionale.

Tentando di attaccare politicamente il M5S, in modo forse inconsapevole, punta il dito sulle responsabilità della Regione Lazio amministrata da cinque anni dal presidente Zingaretti e dal suo stesso partito, il PD, oltre che su quanto non è stato fatto in decenni di gestione dei rifiuti nella Capitale da giunte in gran parte di centrosinistra.

Le responsabilità dell'attuale quadro impiantistico, per ovvie e logiche ragioni di tempi, non possono ricadere, in alcun modo, sulla Giunta che presiedo. In un anno e mezzo nessun impianto può essere tecnicamente realizzato.

Quello che, invece, si può fare nello stesso lasso di tempo, è mettere in cantiere una impiantistica efficace e sostenibile, come è stato realmente fatto dalla nostra Amministrazione. Sono già pronti i progetti per due nuovi impianti di compostaggio che saranno sottoposti ai necessari iter autorizzativi nel prossimo mese di gennaio. Forse queste importanti decisioni andavano assunte qualche anno fa per prevenire le criticità che ci troviamo ad affrontare oggi.

Siamo stati eletti dai cittadini per risolvere i problemi. Per questo, non indugeremo oltre nella attribuzione di responsabilità passate preferendo concentrarci sull'attuazione delle nostre pianificazioni.

Roma Capitale sta lavorando con la Regione Lazio in un'ottica di collaborazione istituzionale mirata al bene comune e all'interesse pubblico. Senza polemiche, si sta affrontando l'oggettiva fragilità del sistema impiantistico del Lazio attivando accordi tra Regioni previsti dalla Legge, nel rispetto dei principi di prossimità ed economicità. È per questo che, prima di arrivare in Emilia Romagna, sono stati presi in considerazione impianti localizzati in Toscana e Abruzzo. Solo una grana giudiziaria ha posto un temporaneo ostacolo a quanto era stato già concordato con la Regione Toscana.

Roma sta affrontando un importante periodo di transizione da un modello insostenibile ed inefficace di gestione dei rifiuti ad un nuovo modello che, nelle prime applicazioni, fa registrare risultati importantissimi. È il caso del nuovo modello di raccolta applicato nel quartiere ebraico che, insieme ad un ritrovato decoro del rione e ad una elevata qualità dei materiali raccolti, ci restituisce un 85% di raccolta differenziata, il dato più alto mai rilevato a Roma. Un dato importante alla luce dell'estensione, già programmata, di questo sistema al resto della città. È già partita la mappatura delle utenze nei Municipi X e VI per partire con il nuovo sistema di raccolta già da febbraio 2018. Alla fine del prossimo anno saranno oltre 1milione e 100mila i cittadini di Roma serviti da una raccolta completamente riorganizzata sulla base del modello già operativo al quartiere ebraico. Anche per questo riteniamo che l'obiettivo del 70% di raccolta differenziata entro il 2021 sia un obiettivo raggiungibile, per quanto ambizioso.

Roma non è ferma. Roma, si è messa in moto in modo concreto ed efficace per garantirsi un futuro di autosufficienza sul fronte della gestione dei rifiuti.

Ma Roma è anche la Capitale d'Italia. Per rispetto verso questo suo ruolo che, ogni giorno le impone l'onere e l'onore di ospitare più di un milione e mezzo di persone non residenti in città, tra lavoratori, studenti e turisti, il resto della regione e del Paese si assumono da qualche anno la responsabilità civile ed istituzionale di collaborare per mantenere la propria Capitale in condizioni di decoro e sicurezza.

La novità è che questo sforzo collettivo e nazionale non è una cambiale scoperta. La programmazione e l'operatività che Roma si è data sono la garanzia della temporaneità di una situazione che, pur non essendo emergenziale, presenta oggettive criticità.

Per questo, invitiamo tutti gli attori politici ad un confronto serio nei luoghi istituzionali e non sulle pagine dei giornali, dove possono emergere inutili equivoci e fraintendimenti.