Il Polo del riuso: un progetto di economia circolare a Verbania

E' questo il titolo dell'incontro pubblico, promosso dal Comune di Verbania in collaborazione con Manitese Cooperativa Sociale a r.l. Onlus sul tema dell'insediamento del Polo Del Riuso in città. Si tratta di una struttura che funziona come punto di raccolta e intercettazione di “scarti”, nonché vendita o scambio di oggetti che ridiventano utili in seguito ad attività di riparazione e rielaborazione.



Venerdì 19 GENNAIO 2018 ore 17.15 - 20.00, CENTRO EVENTI IL MAGGIORE (via S. Bernardino, 49 - Verbania Pallanza).



P R O G R A M M A



ORE 17.15 registrazione dei partecipanti



ore 17.30 Saluti

Silvia MARCHIONINI Sindaco di Verbania

Enrico BORGHI Deputato, Presidente Uncem

Stefano COSTA Presidente Provincia VCO

Barbara CERIZZA Coordinatrice Nazionale Mani Tese



ore 17.50 - Presentazione del Progetto

Renato CONCA e Carlo BENZI Manitese Cooperativa Sociale a r.l. Onlus

Roberto TOGNETTI, Giovanni CAMPAGNOLI, Gianpiero OLIVA, IperPIANO



18.25 Modelli di riferimento

Francesco PREMI Habitech Distretto Tecnologico Trentino, Rovereto

Maurizio CARTA Ordinario di Urbanistica, Università degli Studi di Palermo



18.55 Domande



19.20 Conclusioni

Alberto VALMAGGIA Assessore Ambiente e Urbanistica Regione Piemonte

Aldo RESCHIGNA Vicepresidente e Assessore al Bilancio Regione Piemonte

19.40 Rinfresco



Il comune di Verbania in collaborazione con Manitese Cooperativa Sociale a r.l. Onlus ha promosso uno studio di fattibilità riguardante l’elaborazione di alcune ipotesi di insediamento del Polo Del Riuso. Si tratta di una struttura che funziona come punto di raccolta e intercettazione di “scarti”, nonché vendita o scambio di oggetti che ridiventano utili in seguito ad attività di riparazione e rielaborazione.L’idea del Polo di Riuso di Verbania nasce sulla base della pluriennale esperienza di Manitese Cooperativa Sociale a r.l. Onlus e aspira a consolidarsi come spazio integrato di scambio e collaborazione, luogo di cultura ma anche contesto concreto di azione e di innesco di un nuovo modello di economia circolare. In tale ottica il progetto impatta su di una mappatura dei luoghi abbandonati, dismessi e sottoutilizzati dell’intero territorio del Comune di Verbania, svolto dagli uffici comunali e implementati nell’ambito dello studio medesimo. Ne emerge un possibile quadro strategico in linea con approcci di pianificazione sostenibile ed economia circolare, dove tutti i soggetti portatori di innovazione possono contribuire a definire un nuovo ecosistema socio-economico e culturale. Attraverso specifici contributi di merito, il convegno si propone di illustrare finalità e opportunità per animare e attivare nuove filiere del valore a livello ambientale, urbanistico, energetico, sociale e culturale.





Informazioni

www.comune.verbania.it

comunicazione.sindaco@comune.verbania.it

www.manitese.it/verbania_polo_riuso/

verbania@manitese.it