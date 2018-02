Festival del Giornalismo Alimentare, tutto pronto per la terza edizione a Torino dal 22-24 febbraio

Prende il via giovedì 22 febbraio la terza edizione del FESTIVAL DEL GIORNALISMO ALIMENTARE, ospitata nelle sale del Centro Congressi "Torino Incontra" della Camera di commercio di Torino. L'evento si inserisce tra i primi appuntamenti dell'anno del cibo italiano nel mondo, proclamato da MIBAC e MIPAAF, e propone tre giorni di confronto su cibo e alimentazione, attraverso un'alternanza di panel di approfondimento, eventi collaterali, laboratori ed educational sul territorio per una platea eterogenea di giornalisti, comunicatori, foodblogger, aziende, istituzioni, uffici stampa, scienziati, alimentaristi e influencer italiani e internazionali.Ad aprire i lavori, la mattina di giovedì 22 a partire dalle 9, sarà un argomento decisamente attuale, in vista anche delle imminenti elezioni: “QUALI POLITICHE ALIMENTARI PER LA PROSSIMA LEGISLATURA?”. I principali enti e associazioni di categoria della filiera alimentare avranno l'occasione di presentare le proprie aspettative e richieste da inserire ai vertici dell'agenda della prossima legislatura.Tra gli altri temi trattati durante la giornata, la MAFIA NELLA RISTORAZIONE E DISTRIBUZIONE per capire come viene rappresentato sui media un problema di legalità e sicurezza alimentare, l’ITALIAN SOUNDING e i TRATTATI SUL CIBO. Nel pomeriggio ci sarà un momento di FORMAZIONE E CONFRONTO TRA LE DIVERSE ANIME DELLA COMUNICAZIONE ALIMENTARE, con il seminario su "Freelance, foodblogger, brand journalist: ovvero imprevisti e probabilità nell'era dell'informazione 4.0" e i due panel sul Brand journalism e sul futuro dei free lance.Sempre nella giornata di giovedì si inserisce un'importante novità di questa terza edizione: il primo appuntamento BUSINESS TO BUSINESS dedicato ad aziende e professionisti della comunicazione (orario: 14.30-17,00; iscrizioni a: segreteria@festivalgiornalismoalimentare.it). In uno spazio riservato di Torino Incontra, alcuni MAESTRI DEL GUSTO DI TORINO E PROVINCIA, selezionati dalla Camera di commercio di Torino in collaborazione con Slow Food Italia, incontreranno le nuove professionalità della comunicazione (blogger, social media manager, influencer), che potranno promuoversi come consulenti.Altra grande novità saranno i LABORATORI PRATICI che si svolgeranno giovedì e venerdì pomeriggio (14,30-17), realizzati in collaborazione con il Laboratorio Chimico della Camera di commercio di Torino, l'Istituto Zooprofilattico di Piemonte Liguria e Valle d'Aosta e SMAT, Società Metropolitana Acque di Torino: i partecipanti si cimenteranno in assaggi guidati di acqua, analisi di laboratorio su campioni di cibo contaminati e una lezione pratica sull'etichettatura alimentare (iscrizioni: segreteria@festivalgiornalismoalimentare.it ).La giornata di VENERDÌ 23 FEBBRAIO, tra gli altri, affronterà il tema degli SPRECHI ALIMENTARI; si discuterà anche di ETICHETTATURA per far chiarezza su un panorama legislativo estremamente variegato. Troverà spazio un confronto tra VEGANI E ONNIVORI, in collaborazione con la rivista FunnyVegan, mentre momenti di approfondimento saranno dedicati al NOVEL FOOD (tra costume, informazione sanitaria e cambiamenti climatici), al giornalismo investigativo (in collaborazione con il Premio Morrione), al rapporto tra le Aziende del food e la comunicazione nell'era del Web.Tra i panel conclusivi, quello sul cibo inteso come “VEICOLO DI INTEGRAZIONE”, una riflessione che parte dalla grande cultura italiana della tavola, per raccontare i nuovi progetti di accoglienza alimentare attraverso la voce dei protagonisti.Quest'anno Anche CINEMAMBIENTE aderisce al Festival, organizzando un'edizione speciale intitolata _"Una buona occasione al cinema" _e dedicata al tema dell'alimentazione e della sostenibilità ambientale. Appuntamento nelle serate di giovedì e sabato, a partire dalle 18.30 circa presso il Cinema Centrale di Torino con ingresso gratuito.Per l'accoglienza di tutti i partecipanti, il Festival potrà contare sul supporto degli studenti della SCUOLA ALBERGHIERA DI STRESA e dell'ISTITUTO BECCARI DI TORINO.I pranzi durante i lavori presso Torino Incontra saranno offerti dall'ASSOCIAZIONE GASTRONOMICA PERUVIANA DI TORINO.Il Festival del Giornalismo Alimentare ha il patrocinio di _"2018 anno del cibo italiano", _Regione Piemonte, Città Metropolitana di Torino e Comune di Torino, Università degli Studi di Torino, Slow Food Italia, Federazione Nazionale Stampa Italiana e Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, Ordine dei Giornalisti del Piemonte e Associazione Stampa Subalpina. È realizzato con il contributo di Compagnia di San Paolo e Camera di commercio di Torino, oltre a una partnership con Regione Piemonte e alla media partnership con Rai Radio 1. Main partner: Coalvi, Coop Italia, Costadoro, DUSSMANN, ESCP Europe, Ferrero, INALPI, Smat, M**BUN e MoleCola con il supporto scientifico del Barilla Center for Food and Nutrition e dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta.È possibile accreditarsi online al link http://www.festivalgiornalismoalimentare.it/accredito/ [1]