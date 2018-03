Torino: un calendario di appuntamenti di partecipazione civica per la cura dell'ambiente

L’assessorato all'Ambiente e il Tavolo di Progettazione Civica del Comune di Torino propongono tre nuove iniziative di partecipazione nella definizione ed esecuzione di interventi di cura della città

Tre diverse occasioni di attenzione verso l’ambiente, per portare l’attenzione sulla cura del territorio cittadino e per recuperare il rapporto con la natura: i cittadini potranno partecipare attivamente e rendersi pienamente coinvolti e responsabili. L’assessorato all'Ambiente e il Tavolo di Progettazione Civica del Comune di Torino propongono tre nuove iniziative di partecipazione nella definizione ed esecuzione di interventi di cura della città, rivolte a bambini e adulti, per far crescere una sensibilità diffusa nella cura degli animali e nel recupero di oggetti usati che altrimenti finirebbero tra i rifiuti. Tre eventi, una volta al mese, ogni mese in una o due diverse aree della Città (pausa estiva a luglio e agosto): il primo appuntamento è per il 25 marzo, Domenica per la Sostenibilità, con Pulitour in piazza Basilicata, in Via Caio Plinio e in strada Cuorgnè.

Pulitour

Una piazza, un isolato, uno spazio naturale, un angolo del territorio dimenticato, dove i rifiuti diventano presenze ingombranti e fastidiose. Pulitour si prende cura del territorio coinvolgendo i cittadini in azioni collettive di raccolta dei rifiuti abbandonati o in azioni di educazione ambientale, in collaborazione con Amiat, Torino Spazio Pubblico, Azione Gea e City Angels. Ultima domenica di ogni mese, con orario 10-13.

· 25 marzo . Strada Cuorgnè e strada San Mauro, Caio Plinio, Strada San Mauro Piazza Basilicata

· 29 aprile. Isolato Gioberti/Magenta/Sacchi

· 27 maggio. Ponte Carpanini

· 30 settembre. Braccini, Caio Plinio

· 28 ottobre. Cavallotti

· 25 novembre . Via Musinè

Io Mi…Fido

Un percorso in otto tappe, con la partecipazione dell'Ordine dei Veterinari di Torino, nei parchi e giardini del Comune, per sensibilizzare i cittadini nella tutela degli animali, con un’attenzione particolare all'educazione cinofila. Ai bambini che parteciperanno sarà consegnato un "passaporto" che verrà timbrato ad ogni appuntamento. Alla fine dl percorso, se avranno partecipato a cinque degli otto appuntamenti, verrà loro rilasciato l'attestato di "Amico esperto Mi...Fido”. Nella seconda domenica di ogni mese (per ottobre seconda e terza), con orario 14-18.

Gli eventi possono essere arricchiti da iniziative singole come una merenda collettiva o altre attività, permesse nei luoghi pubblici.

· 8 aprile. Parco Sempione, Parco Europa

· 13 maggio. Parco Ruffini

· 10 giugno. Area cani Clessidra, Giardini MT Calcutta

· 9 settembre. Parco Vallette

· 14 ottobre. Giardino boccioni

· 21 ottobre. piazza Risorgimento

Barattolino

Mercatino senza moneta, di libero scambio per bambini dai 5 ai 13 anni, ogni terza domenica del mese con orario 14-18. È necessario inviare la propria adesione entro la domenica antecedente alla data, per poter avere un numero indicativo dei partecipanti. Per iscriversi mandare una mail a: progettazionecivica.to@comune.torino.it

· 15 aprile. Piazza Arbarello, Piazza Paravia

· 20 maggio. Via Plava, Scuola Matteotti, Spina Reale, Corso Taranto

· 17 giugno. Via di Nanni

· 16 settembre. Borgo Rossini

· 18 novembre. Portici di Via Nizza

Nel caso i cittadini volessero individuare altre aree della Città dove svolgere attività come Pulitour o Barattolino, possono contattare il tavolo di Progettazione Civica per avere informazioni in merito (Mail: progettazionecivica.to@comune.torino.it).

Per informazioni: progettazionecivica.to@comune.torino.it