Genova: a scuola con il gioco della raccolta e del riciclo della plastica

Perché se è vero che produciamo un sacco di rifiuti che vanno gestiti è anche vero che ridurli e separarli è facile e possibile. Sul piano operativo il programma prevede una migliore sistemazione dei cassonetti a favore di quelli della differenziata in tutta la città. Questo realizzato con COREPLA, è uno dei progetti che stanno accompagnando i cittadini in un percorso di sempre maggiore sensibilità ambientale: gli imballaggi vanno riciclati, non demonizzati. Oggi è la giornata nazionale del Mare, un’occasione importante per ricordare che separando correttamente le diverse plastiche si evita di sprecare risorse e inquinare le acque».

La sfida generale è quella di creare una filiera che, partendo dalla prevenzione, passa al riciclo, al recupero della materia e allo smaltimento del rifiuto residuale.

«L’educazione alla raccolta differenziata e le azioni di pulizia delle spiagge - dichiara Massimo di Molfetta, Responsabile delle Relazioni col Territorio di COREPLA - aiutano i ragazzi a comprendere i comportamenti che ogni cittadino può mettere in campo per tutelare i nostri mari. La plastica arriva in mare per una mancata gestione a terra. Il 90% della plastica giunge nei mari da 10 fiumi, di cui nessuno è europeo. In Italia nello scorso anno l’83% degli imballaggi in plastica è stato recuperato - continua di Molfetta - e quanto non recuperato purtroppo è finito in discarica. La plastica recuperata diventa nuova materia prima per la produzione di manufatti, salvaguardando risorse fossili e incrementando l’occupazione: l’economia circolare si innesca così».

Dal 25 ottobre al 4 novembre, in occasione della sedicesima edizione del Festival della Scienza, Genova ospiterà “Casa COREPLA”, la struttura itinerante rivolta alle scuole e alle famiglie per favorire la conoscenza del ciclo completo degli imballaggi in plastica, dalla loro progettazione alla seconda vita sotto forma di oggetti riciclati. Infine, COREPLA offre a tutte le scuole della Regione Liguria la possibilità di arricchire le attività didattiche sui temi ambientali con i kit “Riciclala!”, che possono essere richiesti online sul sito: www.riciclala.corepla.it.