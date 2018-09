A Bologna la prima conferenza nazionale delle Green City

Promossa dalla Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile, la conferenza presenta le Linee Guida per lo sviluppo della green economy nelle città, per "un rinnovato e più incisivo approccio, integrato e multisettoriale al benessere, all’inclusione sociale e allo sviluppo locale durevole"

Si terrà a Bologna la prima conferenza nazionale delle Green City organizzata dal Green City Network, promosso dalla Fondazione per lo sviluppo sostenibile in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna e la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, il prossimo 28 settembre dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 18.00, in Viale della Fiera, 8 – Terza Torre della Regione Emilia-Romagna.

In occasione della Conferenza Nazionale verranno presentate le Linee Guida per le Green City che delineano, in 15 punti, un percorso per lo sviluppo della green economy nelle città. Ai centri urbani italiani, infatti, serve un rinnovato e più incisivo approccio, integrato e multisettoriale al benessere, all’inclusione sociale e allo sviluppo locale durevole delle città, basato sugli aspetti ormai decisivi della elevata qualità ambientale, dell’efficienza e della circolarità delle risorse, della mitigazione e dell’adattamento al cambiamento climatico.

Le Linee Guida sono state elaborate attraverso un ampio processo di consultazione che ha coinvolto esperti di diverse università, di enti di ricerca e di alcuni Ministeri, amministratori di alcuni Comuni e di due Regioni (Emilia Romagna e Friuli Venezia Giulia), oltre alle organizzazioni del Consiglio nazionale della green economy.



Di seguito il Programma della Conferenza Nazionale e il link al form di iscrizione online.