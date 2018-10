Milano, ancora due incendi in due diversi impianti rifiuti: salgono a 17 i roghi in Lombardia nel 2018

Il primo incendio, di vaste dimensioni, è scoppiato nell'area nord di Milano, in zona Bovisasca vicino a Quarto Oggiaro, e riguarda un capannone di rifiuti della Ipb. I vigili del fuoco stanno lavorando da diverse ore per spegnere le fiamme, che hanno prodotto un’altissima colonna di fumo visibile a chilometri

Due nuovi incendi in altrettanti impianti di trattamento rifiuti sono avvenuti in Lombardia. Il primo, di vaste dimensioni, è scoppiato nell'area nord di Milano, in zona Bovisasca vicino a Quarto Oggiaro, e riguarda un capannone di rifiuti della Ipb. I vigili del fuoco stanno lavorando da diverse ore per spegnere le fiamme, altissime, che hanno prodotto un'enorme colonna di fumo visibile a chilometri di distanza. Le cause del rogo non si conoscono ancora e il Comune di Milano invita i cittadini delle zone circostanti a tenere chiuse le finestre. "Visto il vento debole e costante e le prime rilevazioni di Arpa, fatto insieme il punto alle ore 1.15 del 15 ottobre con Ats, Arpa e VVFF, si decide di confermare ai cittadini a titolo preventivo la precauzione di tenere chiuse le finestre per tutto il tempo dell'incendio fino al suo spegnimento. In particolare le vie Chiasserini dal ponte verso via Porretta, via Porretta, via Castellammare, via Arturo Graf, via Perini, via Eritrea. Si prevede che l'incendio durerà per tutta la giornata di lunedì 15 ottobre". Questa la nota diffusa da Marco Granelli, assessore alla Mobilità e all'Ambiente del Comune di Milano.



Non poco distante, a Novate Milanese, è andata a fuoco invece una ditta di plastica e carta. Come scrive La Repubblica, anche qui sono stati i vigili del fuoco a intervenire con otto squadre per cercare di contenere i danni.

Lombardia dall'inizio 2018, scrive il quotidiano romano, che in un reportage di pochi giorni fa parlava della Regione come della nuova Terra dei Fuochi

come confermerebbe l'arresto pochi giorni fa di 6 persone nel Pavese, accusate di stoccare rifiuti illeciti in capannoni per poi darli alle fiamme. Nell'incendio maggiore scoppiato questa sera a Milano è rimasto fortuitamente coinvolto un vigile del fuoco 49 enne che ha riportato un leggero trauma ed stato trasportato all'ospedale Sacco in codice verde. Inoltre il Comune di Milano ha fatto sapere che il rogo ha raggiunto anche un deposito di pulmini usati per il trasporto di persone disabili e che oggi e nei prossimi giorni ci saranno problemi a garantire il servizio.