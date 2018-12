Corepla School Contest in Emilia-romagna, Marche, Toscana e Umbria: iscrizioni prorogate al 21 dicembre

Le scuole superiori di primo e di secondo grado possono iscriversi al progetto didattico promosso dal consorzio Corepla, per sensibilizzare alla gestione responsabile dei rifiuti di imballaggi in plastica. Più di 3.000 istituti scolastici invitati a partecipare

Sono aperte le iscrizioni alla quarta edizione di “COREPLA SCHOOL CONTEST – Plastica, materia circolare”, il progetto didattico che mira a diffondere le buone pratiche di raccolta differenziata tra gli studenti delle scuole medie e superiori delle regioni Emilia-Romagna, Marche, Toscana e Umbria.

Dopo il successo delle precedenti edizioni in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Liguria, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna, quest’anno il Contest è promosso da Corepla, il Consorzio Nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica, con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di Regione Emilia-Romagna, Regione Marche, Regione Umbria, Regione Toscana e Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna.

COREPLA SCHOOL CONTEST è un’occasione di apprendimento interattivo sui temi della tutela dell’ambiente, della raccolta differenziata e del riciclo-recupero degli imballaggi in plastica. La partecipazione comporta lo svolgimento di 3 “missioni di classe” - dalla classica prova Quiz alle più social Videotelling e Meme virale - che daranno diritto a un punteggio attribuito in base alle conoscenze e alla creatività dimostrate dagli studenti.

Ad aprile, al termine delle missioni, ogni Regione avrà due vincitori: la classe della scuola secondaria di I grado e la classe della scuola secondaria di II grado con il punteggio più alto, che vinceranno • un buono Amazon per la scuola del valore di 500 € • un tablet per il docente di riferimento • un mini tablet per ogni alunno della classe vincitrice.

Per partecipare al contest, i docenti dovranno iscrivere le proprie classi nel sito www.coreplaschoolcontest.com entro e non oltre il 21 dicembre 2018.

«Per questa quarta edizione del contest abbiamo scelto l’Emilia-Romagna, le Marche, la Toscana e l’Umbria, regioni che hanno scommesso sulla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica, sulla loro qualità e quantità - dichiara Antonello Ciotti, Presidente di Corepla. - È prematuro parlare di vincitori, ma sul podio già ci sono i cittadini, i Comuni, gli operatori di queste regioni: ciascuno, nel proprio ruolo, ha contribuito a posizionare l’Emilia-Romagna, le Marche, la Toscana e l’Umbria tra le regioni italiane più virtuose nella raccolta differenziata, come dimostra la quantità di imballaggi in plastica pro capite raccolta, ovunque superiore alla media nazionale (pari a 17,7 kg/ab). Ma possiamo fare ancora di più, e meglio. Cominciamo dalle scuole: coinvolgere da protagonisti i più giovani in progetti virtuosi e multidisciplinari è fondamentale, non solo per la riuscita del Contest; saranno gli stessi ragazzi a misurare la bontà del proprio impegno».