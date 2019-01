Smog nel Bacino Padano: blocchi del traffico a Torino, Milano ed Emilia Romagna

Fermi per il momento i diesel Euro 4, secondo il protocollo del Bacino Padano, che prevedono una serie di misure emergenziali per Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti

Puntuale come ogni anno, anche durante questo inizio di 2019 è tornato lo smog nelle città del nord Italia e tornano quindi i blocchi del traffico.

I Piani Regionali della Qualità dell’aria di Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna e Veneto, in accordo con il protocollo del Bacino Padano, prevedono una serie di misure emergenziali per Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti che sono quasi identiche tra loro, tranne che per qualche variazione di orario.

Il primo passo, scattato per lo sforamento del limite di 50 microgrammi di polveri sottili per quattro giorni di seguito, prevede il blocco delle auto fino ai diesel Euro 4. A Torino lo stop è iniziato martedì 1° gennaio dalle 8 alle 19 e va avanti sia il 2 che il 3, sempre che i dati dell’inquinamento non peggiorino. Anche Milano il blocco è scattato ieri ma è iniziato alle 8 e 30 ed è finito alle 18 e 30 e verrà protratto fino a quando i livelli di polveri sottili Pm10 non rientreranno nei parametri per almeno due giorni consecutivi. Stesso orario anche per Reggio Emilia e Piacenza.

Per ora solo il Veneto tra le Regioni Padane non ha riscontrato sforamenti tali da fra scattare i blocchi.