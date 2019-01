Smart home, la casa connessa fa bene anche all'ambiente: si può risparmiare fino al 30%

La domotica, ovvero rendere la propria abitazione una smart home, oltre a semplificare la vita aiuta a ridurre gli sprechi energetici e a salvaguardare così la salute del Pianeta

Il mondo della tecnologia ci ha abituati a grandi e piccole innovazioni in grado di semplificare la nostra vita quotidiana. Sempre più gadget e oggetti smart connessi entrano nelle nostre case e, sfruttando la forza della connessione internet, ci aiutano a svolgere le piccole e grandi incombenze casalinghe. Ma la domotica, ossia il rendere la propria abitazione una smart home, oltre a semplificare la vita, aiuta a ridurre gli sprechi energetici e a salvaguardare così la salute del Pianeta.

Cos’è la domotica e che vantaggi porta

La domotica è la scienza che studia come rendere intelligenti le risorse di un’abitazione con l'aiuto della tecnologia e della rete. Non si parla solo di ottimizzare l’uso delle componenti di casa e ridurre così i consumi e gli sprechi, ma anche di rendere a portata di smartphone tutta la gestione di molti aspetti della casa, anche grazie ad una serie di app e l’uso di Internet.

Gli esempi di cosa si può fare una smart home sono tanti: dalle tapparelle automatizzate in grado di aprirsi e chiudersi per sfruttare i raggi del sole, passando per il controllo da remoto degli elettrodomestici (così da poterli gestire e programmare anche fuori casa) e per la regolazione di ogni punto luce presente in casa.

I vantaggi di una casa smart sono evidenti, la si può controllare completamente da qualsiasi luogo in cui ci si trovi, risparmiando così anche sui consumi e sui costi in bolletta. Naturalmente per avere una casa intelligente in rete è necessario un collegamento di rete, che oggi è possibile attivare anche in quelle zone non raggiunte dalla linea tradizionale, grazie a servizi come Linkem che consentono di avere internet illimitato a casa utilizzando la rete LTE.

Il risparmio energetico

L’uso intelligente delle risorse energetiche della casa con l'aiuto della tecnologia permette di tenere sempre sotto controllo i consumi e di risparmiare fino al 30% sulla materia prima. Così basta un'app sul proprio smartphone per collegarsi ai vari device e poterli controllare anche a distanza grazie alla rete internet domestica, in modo da intervenire in caso di dispersioni o sprechi di energia.

Un esempio su tutti che può dare l'idea di quanto si può risparmiare è settare l'accensione e lo spegnimento delle luci in funzione della presenza di persone o in base al livello di luce naturale rilevato all'esterno.

Inoltre anche se la domotica ha un costo di installazione sicuramente maggiore rispetto ad un impianto tradizionale, questo verrà ammortizzato in poco tempo dal risparmio energetico, oltre a poter essere detratto sfruttando l' Ecobonus domotica 2019 .

Smart home, un sogno che si avvera grazie a Internet

Se la smart home, fino a qualche anno fa, era solo fantascienza, oggi, la gestione intelligente delle risorse domestiche è diventata una realtà alla portata di tutti, grazie a qualche piccolo apparecchio innovativo, e il suo collegamento ad Internet.