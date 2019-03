Global Strike for Climate, in Italia 100 città aderiscono allo sciopero del 15 marzo

Sono più di 100 le città mobilitate per i Fridays For Future che, seguendo l'esempio di Greta Thunberg, si ritroveranno in piazza domani venerdì 8 marzo e il giorno 15 marzo per il Global Climate Strike

I ragazzi e le ragazze italiane, manifesteranno insieme ai quelle e quelli di tutto il mondo, per un appuntamento che conta ormai quasi 1.000 città grandi e piccole del globo per una mobilitazione che, senza alcun simbolo di partito, chiede a gran voce a tutti i politici che perseguano l’obiettivo dell’accordo, stipulato a Parigi nel 2015, di contenere il global warming, il surriscaldamento globale, molto al di sotto della soglia dei 2 gradi centigradi entro il 2040, attraverso una regolazione delle emissioni di gas serra. E rispondendo all'allarme degli scienziati dell’IPCC che sottolineano che potremmo raggiungere l’aumento di 1,5° in appena 11 anni - e di sicuro entro 20 - se non metteremo in pratica tagli importanti nelle emissioni di anidride carbonica. Agendo ora, secondo gli studiosi - riusciremmo comunque solo a ritardare, ma non prevenire, il riscaldamento globale di 1,5°C.

Queste mobilitazioni sono una richiesta di un futuro possibile, da parte dei e delle giovani che non vogliono stare con le mani in mano, ma sono convinte/i che sia necessario fare subito qualcosa per salvare il pianeta.





L'evento di Roma di domani si terrà a Piazza del Popolo, dalle 14 alle 16.

Quello di Milano, a piazza della Scala, dalle 12.30 in Piazza della Scala.





Di seguito le più di 100 città mobilitate in Italia (tra parentesi se anche per il 15 marzo)





FridaysForFuture - Italy - Mappa Ufficiale - https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1mR8VJ1-YUmUG5wP_FDmM4FRbQ_4cQ2AQ&usp=sharing