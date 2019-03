Kyoto Club festeggia 20 anni con un convegno a Venezia su sostenibilità ambientale e giustizia climatica

Sull'onda dell'entusiasmo seguito alla ratifica del Protocollo di Kyoto, nel febbraio del 1999, a Venezia, nasceva. L'associazione, fondata con il contributo di, è costituita da imprese, enti, organizzazioni e amministrazioni locali, impegnati nel raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas-serra assunti con il Protocollo di Kyoto, con le decisioni a livello UE e con l'Accordo di Parigi del dicembre 2015.Per tracciare un bilancio complessivo dei primi vent'anni di attività di Kyoto Club, e delineare i prossimi passi per un'economia amica del clima,l'Associazione organizza a Venezia undi approfondimento e riflessione sulle tematiche della. All'evento intereverranno i protagonisti della storia passata e attuale di Kyoto Club, esponenti delle amministrazioni locali e delle imprese del territorio veneto.L'iniziativa si svolge con il patrocinio del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.Appuntamento alleCampo San Geremia - Cannaregio, 275).Per partecipare mandare gentilmente una mail a Giacomo Pellini: g.pellini@kyotoclub.org – entro e non oltre le ore 17,00 di mercoledì 20 marzo 2019.Il programma ad oggi dell'evento:Introduce e modera: Catia Bastioli – Presidente Kyoto ClubVincenzo Boccia – Presidente Confindustria*Sergio Costa – Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare *Massimiliano De Martin – Assessore Urbanistica, Edilizia privata, Edilizia convenzionata, Ambiente, Città sostenibile - Comune di VeneziaVincenzo Marinese – Presidente Confindustria Venezia e RovigoFilippo Munaro – Munaro Editore – Architettura & Design. Il valore del bello e del Made in Italy (con parte delle royalties a favore di Kyoto Club)Introduce e modera: Fabrizio Stelluto, Giornalista e Presidente A.R.G.A.V.Andrea Bos – Presidente HydrogenparkAndrea Razzini – Direttore generale Gruppo VeritasFabio Sacco – Presidente AlilagunaDavide Spotti - President & Co-Founder- RegalgridIntroduce e modera: Maria Rosa Vittadini, Università IUAVGianluigi Angelantoni – Vicepresidente Kyoto ClubLaura Bruni Coordinatrice Gruppo di lavoro Efficienza energetica – Kyoto ClubStefano Ciafani – Presidente Legambiente *Massimo Colomban – AU Quaternario Investimenti - Presidente Kyoto Club 1999/2003Francesco Ferrante – Vicepresidente Kyoto ClubErmete Realacci – Presidente, Fondazione Symbola - Vicepresidente Kyoto Club 1999/2009Modera: Gianni Silvestrini - Direttore Scientifico Kyoto Club.