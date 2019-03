Fridays for Future: 'Lanciamo in Italia l'assemblea costituente, per un movimento nazionale partecipato e democratico'

Riceviamo e pubblichiamo: "I referenti delle piazze italiane di Fridays For Future annunciano il lancio di un’assemblea nazionale costituente per una discussione democratica e partecipata, al fine di creare un’organizzazione migliore e ben definita"

Dopo il successo della manifestazione del 15 marzo contro il cambiamento climatico, gli attivisti di Fridays For Future disconoscono pubblicamente i canali di comunicazione originari “Fridays For Future Italy” e lanciano un’assemblea costituente, per un movimento nazionale partecipato e democratico.





Venerdì 15 marzo 2019 il mondo ha assistito ad una mobilitazione senza precedenti a favore del clima, coinvolgendo oltre 2000 piazze e 1.8 milioni di persone, in maggioranza studenti e giovani, sparse in 125 nazioni nel primo “Sciopero globale per il futuro”. In Italia la partecipazione è stata particolarmente numerosa: oltre 400.000 persone in quasi 200 città.





La mobilitazione reclama l’attenzione delle classi dirigenti del mondo sull’emergenza climatica chiedendo loro di applicare misure urgenti e concrete, al fine di contrastarne le cause e avviare un cambio di rotta immediato.





Proprio il successo del movimento e la mancanza di struttura data dalla spontaneità dell’organizzazione hanno portato a un fatto molto grave: gli attivisti delle città italiane firmatarie del presente comunicato sono costretti a disconoscere il sito www.fridaysforfuture.it e i canali social nazionali “Fridays For Future Italy”, poiché nella notte tra l’8 e il 9 marzo scorsi una sola persona ha estromesso tutti gli amministratori delle pagine e ha pubblicato un video in cui decreta autonomamente la costituzione di un’associazione , chiamata “Futuro Verde”, lanciata ufficialmente dalla stessa pagina il 18 marzo, completamente in dissonanza con lo spirito libero e collaborativo del movimento. La persona responsabile di questo gesto ha tradito la fiducia del gruppo di lavoro formatosi fino a quel momento (di cui faceva parte e in continua crescita, composto dai responsabili di diverse città italiane), e di migliaia di persone che continuano a seguire quei canali social ritenendo siano frutto di un lavoro condiviso.





Ci teniamo a sottolineare che nessun gruppo locale ha preso parte ad alcuna assemblea costituente per la formazione di tale associazione.





Per contrastare azioni di questo tipo i referenti delle piazze italiane di Fridays For Future annunciano il lancio di un’assemblea nazionale costituente per una discussione democratica e partecipata, al fine di creare un’organizzazione migliore e ben definita, che collabori sulla base delle regole su cui il movimento internazionale inspirato da Greta Thunberg si fonda, ossia: apartiticità, pacifismo e pieno riconoscimento delle indicazioni scientifiche (rapporto 2018 I.P.C.C.), in vista della produzione di richieste e obiettivi condivisi a livello nazionale.





Nel frattempo il movimento declina momentaneamente qualsiasi tipo di invito istituzionale, in mancanza di una rappresentatività nazionale ancora da definire collegialmente ed inevitabile per un movimento che fino ad ora si è organizzato principalmente a livello locale. Per questo, Fridays For Future differisce i vostri inviti ad un momento post assemblea generale e intanto continua a chiedervi azioni concrete e immediate.





Per maggiori informazioni: 337 1095035 - 349 360 5889 - 335 651 4919







Firmato da:





Fridays For Future - Milano





Fridays For Future - Pisa





Fridays For Future - Napoli





Fridays For Future - Mantova





Fridays For Future - Treviso





Fridays For Future - Padova





Fridays For Future - Vicenza





Fridays For Future - Venezia (Riviera del Brenta)





Fridays For Future - Alto vicentino





Fridays For Future - Bari





Fridays For Future - Torino





Fridays For Future - Sassari





Fridays For Future - Alessandria





Fridays For Future - Siena





Fridays For Future - Trento





Fridays For Future - Roma





Fridays For Future - Lucca





Fridays For Future - Firenze





Fridays For Future - Lecce





Fridays For Future - San Donà





Fridays For Future - Chioggia





Fridays For Future - Verona





Fridays For Future - Forlì





Fridays For Future - Cosenza





Fridays For Future - Macerata





Fridays For Future - Ferrara





Fridays For Future - Genova





Fridays For Future - Casale Monferrato





Fridays For Future - Modena





Fridays For Future - Pordenone





Fridays For Future - Grugliasco





Fridays For Future - Como





Fridays For Future - Bologna





Fridays For Future - Parma





Fridays For Future - Udine





Fridays For Future - Maddaloni





Fridays For Future - Castelfranco Veneto





Fridays For Future - Verona





Fridays For Future - Savona





Fridays For Future - La Spezia





Fridays For Future - San Severo





Fridays For Future - Narni





Fridays For Future - Brescia





Fridays For Future - Lecco





Fridays For Future - Senigallia





Fridays For Future - Brindisi





Fridays For Future - Cuneo