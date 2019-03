Keep Clean and Run+ (KCR+), l’eco-trail contro l’abbandono dei rifiuti più lungo d’Italia

Non solo ilè l’eco-trail contro l’abbandono dei rifiuti () più lungo d’Italia, ma anche il più inclusivo: da oggi e fino al giorno prima della partenza è possibile unirsi per accompagnare di corsa o in bici Roberto Cavallo e gli eco-atleti dell’iniziativa, aiutandoli a pulire l’ambiente in quello che si può considerare un lungo plogging, addiritturaL’evento centrale italiano della campagna europea “Let’s Clean Up Europe!” pubblica il suocompleto di tappe e orari indicativi del passaggio della manifestazione: che tu sia un singolo che voglia unirti all’aspetto sportivo, un’associazione o un comune che abbia intenzione di organizzare un’azione di pulizia, una scuola che voglia incontrare gli atleti, qualunque sia la tua categoria di appartenenza, ora puoi organizzare al meglio la tua partecipazione e prendere parte alOggigiorno i clean-up sono diventati l’azione principale di contrasto agli effetti del cambiamento climatico:è diventato il gesto più tangibile per dichiarare il proprio amore e rispetto per la natura. Per questo il KCR+ ha l’obiettivo di creare un’onda verde fatta di buone pratiche e sensibilizzazione ambientale: obiettivo raggiungibile solo grazie alla partecipazione di tutti. Per questo l’invito è quello di consultare il road-book completo ( http://www.envi.info/blog/2019/03/21/unisciti-al-keep-clean-and-run-il-plogging-piu-lungo-ditalia/ ) e poi scrivere a serr@envi.info per iscriversi alla tappa desiderata e spiegare in quale modo si intende partecipare. I modi possibili sono diversi: organizzare un’azione di pulizia al passaggio della corsa, correre o accompagnare in bici un pezzo dell’evento. Qualsiasi sia la vostra idea, noi vi accoglieremo!KCR+. Gli eco-atleti, in sette tappe, percorreranno le sponde del più importante fiume italiano attraversando Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna e Veneto.Il percorso prevede un totale di(e, in piccola parte, in bici).La corsa, promossa da AICA – Associazione Internazionale per la Comunicazione Ambientale - in collaborazione e con il patrocinio del, è stata presentata a Roma, alla presenza di una rappresentanza del Ministero, dei Comuni sede di tappa e degli sponsor. Madrina dell’evento anche quest’anno, volto noto della trasmissione Rai “Uno Mattina In Famiglia”. Per l’occasione, a fare da testimonial dell’evento, l’ultramaratonetaRoberto Cavallo, eroe del KCR+ partirà da Crissolo (CN) sabato 4 maggio e arriverà venerdì 10 maggio a Pila (Porto Tolle), seguendo il corso del Po. Per sette giorni, Cavallo e Menicucci raccoglieranno i rifiuti abbandonati che troveranno lungo il percorso, fotografando e mappando quelli che non sarà possibile portare con sé. Queste, nell’ordine, le città sede di tappa: Crissolo (Monviso), Carignano (TO), Casale Monferrato (AL), Pavia, Cremona, Mantova, Ferrara, Porto Tolle-Frazione Pila (RO).Previste, inoltre, numerose tappe intermedie, dovee la campagna europea, concentrandosi poi sui dati legati all’azione di contrasto all’abbandono dei rifiuti.L’iniziativa vuoleponendo l’attenzione sull’origine di tali rifiuti. La scelta di incentrare l’evento sportivo negli eco-sistemi montano e marino, infatti, nasce dalla consapevolezza che oltre il. La novità principale di questa edizione sarà quindi l’estensione del focus delle plastiche in mare anche ai fiumi. Per indagare tale fenomeno un team di ricercatori, guidati da Franco Borgogno, seguirà i due eco-runner durante la corsa e si occuperà di monitorare le acque del Po raccogliendo dati scientifici sullo stato di inquinamento. Infine, oltre alla pulizia del territorio in senso stretto, saranno anche messe in risalto le esperienze e le filiere virtuose di gestione e trattamento dei rifiuti.Keep Clean and Ride ha ottenuto idel Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del Senato della Repubblica.dell’iniziativa sono Tetra Pak, Mercatino, Fise Assoambiente, Utilitalia, Greentire, Comieco, Ricrea, Corepla, Coreve, CiAL e CONAI oltre alla partnership tecnica di E.R.I.C.A. Soc. Coop. e il supporto del Comitato promotore nazionale della SERR (Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti) composto da Comitato UNESCO, ANCI, Utilitalia, Legambiente e Città Metropolitane di Roma Capitale e di Torino.Maggior informazioni e dettagli sono disponibili sul sito e sui profili social di Envi.info, portale di comunicazione ambientale a cura di AICA, con l’