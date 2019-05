L’esperienza dei Food Priders a Milano in ‘Comunità di pratica: il buono che avanza. Raccolta e redistribuzione delle eccedenze alimentari’

Il progetto Food Pride come esempio virtuoso di raccolta e redistribuzione delle eccedenze alimentari si confronta a Milano con le analoghe esperienze nazionali e internazionali

Il progetto torinese Food Pride sbarca a Milano per raccontare l’esperienza dei Food Priders nel recupero del pane. Un momento di confronto nazionale e internazionale sulle pratiche di raccolta e redistribuzione delle eccedenze alimentari.

Il Comune di Milano, la Food Policy di Milano, Fondazione Cariplo, Ricetta QuBì e CSV hanno organizzato Comunità di pratica: il buono che avanza. Raccolta e redistribuzione delle eccedenze alimentari che si svolgerà mercoledì 8 maggio dalle 14.30 alle17.00 presso la Fondazione Giangiacomo Feltrinelli (Viale Pasubio 5). Una occasione per condividere esperienze locali e internazionali inerenti alla pratica del recupero delle eccedenze alimentari, con grande attenzione alla redistribuzione verso persone in stato di bisogno.

La Food Policy è un’azione pubblica condivisa per rendere più sostenibile il sistema alimentare della città di Milano. L’azione delle Reti QuBì ha attivato un vasto dinamismo delle associazioni che a Milano stanno facilitando l’accesso al cibo di qualità per le famiglie in difficoltà economica. Le reti aggregano diverse esperienze rilevanti di raccolta e distribuzione delle eccedenze.

Il laboratorio sarà un momento di condivisione della conoscenza sviluppata a Milano sulle esperienze locali, accompagnato dalla condivisione di casi internazionali riferiti a diverse fasi del sistema alimentare. Le esperienze internazionali saranno basate sulle reti di città globali sul cibo alle quali partecipa il Comune di Milano. Sarà presentato il manuale IO NON BUTTO, Guida agli adempimenti e alle agevolazioni fiscali per chi dona eccedenze alimentari.





Programma

14.30 – OBIETTIVI PER L’ACCESSO

E CONTRO LO SPRECO

Panoramica delle azioni contro lo spreco della Food Policy di Milano

Anna Scavuzzo, Vicesindaco del Comune di Milano

Le reti QuBì e le azioni di sostegno al cibo

Monica Villa, Fondazione Cariplo – Ricetta QuBì

L’impegno di CSV Milano nel sostegno alle reti di prossimità per il recupero delle eccedenze alimentari

Alice Rossi, CSV Milano

14.45 – COMUNITA’ DI PRATICA

PER REDISTRIBUIRE LE ECCEDENZE

Iniziative milanesi sviluppate nei quartieri a confronto con buone pratiche europee per ispirare la nascita di nuove idee.

Milano 1: Botteghe solidali l’esperienza di Molise-Calvairate-Ponti

Grazia Casagrande, Associazione Molise Calvariate Ponti

Europea 1: Bruges (Belgio) – Ospedali contro lo spreco alimentare

Filippo Gavazzeni, Comune di Milano

Milano 2: L’esperienza di Coop Lombardia contro gli sprechi alimentari

Ettore Terribili, Coop Lombardia

Europea 2: Torino (Italia) – Food Pride e la raccolta del pane

Sonia Migliore, Eco Dalle Città

Milano 3: La Cassetta Sospesa di Baggio

Simone Martinoli, referente Rete QuBì

Europea 3: Londra (Regno Unito) – Campagna contro lo spreco alimentare

Chiara Pirovano, Comune di Milano

Milano 4: CAST una pratica di successo a Villapizzone

Vittorio Marchesi, CAST

Europea 4: Ghent (Belgio) – Hub contro lo spreco alimentare

Elisa Porreca, Comune di Milano

16.00 – LE AGEVOLAZIONI FISCALI

PER CHI DONA ECCEDENZE ALIMENTARI

Presentazione delle agevolazioni fiscali disponibili per le aziende che donano cibo

Gli obiettivi del vademecum per i donatori

Francesco Aurisicchio, CSV Milano

Il contributo dell’Ordine dei Commercialisti al Vademecum per i donatori

Daniela Barbara Morlacchi, Commissione Enti no Profit e Cooperative Sociali Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano

16.10 – PRINCIPALI SFIDE AFFRONTATE

DAGLI STAKEHOLDER

Tavola rotonda sui problemi e soluzioni per la raccolta e donazione delle eccedenze

Come migliorare la logistica e il mix dei pacchi per le donazioni?

Francesco Di Carlo, Banco Alimentare della Lombardia

Come garantire la sicurezza alimentare e la shelf life per le donazioni?

Fabrizio De Fabritiis, Milano Ristorazione

Come coinvolgere gli associati delle rappresentanze di categoria per il dono?

Andrea Painini, Confesercenti Milano

Come monitorare e rispondere alle esigenze dei beneficiari?

Andrea Fanzato, Caritas Ambrosiana

Come coinvolgere giovani volontari per le donazioni?

Alberto Picardo, Recup Milano

Come organizzare azioni di advocacy per promuovere il diritto al cibo?

Roberto Sensi, Action Aid

Moderatore Andrea Magarini, Comune di Milano