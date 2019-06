Liguria, la raccolta differenziata raggiunge il 50% ma Genova è ancora ferma al 33,4

I dati sono quelli del 2018, appena diffusi dalla regione che confermano l'incremento di oltre un punto percentuale rispetto al 2017 quando l'rd si era attestata sul 48,52%. Male ancora Genova ferma ad un 33,49%, uno dei comuni peggiori insieme ad Imperia e Savona

Aumenta la raccolta differenziata in Liguria che raggiunge praticamente il 50% (49,67%). I dati sono quelli del 2018, appena diffusi dalla regione che confermano l'incremento di oltre un punto percentuale rispetto al 2017 quando l'rd si era attestata sul 48,52%. Male ancora Genova ferma ad un 33,49%, uno dei comuni peggiori insieme ad Imperia e Savona.

Un ottimo risultato è invece quello che riguarda i Comuni che hanno raggiunto e superato la percentuale del 65% che salgono a 110 rispetto ai 100 del 2017 e ai 16 nel 2014. Tra questi 26 superano l'80%: Rialto (90,37%), Vendone, Onzo, Garlenda, Carro, Cairo Montenotte, Carrodano, Tribogna, Leivi, Villanova d'Albenga, Riccò del Golfo, Balestrino, Follo, Altare, Erli, Ortovero, Giustenice, Castelvecchio di Rocca Barbena, Albisola Superiore, Ameglia, Bormida, Nasino, Pignone, Giusvalla, Quiliano e Moconesi.



Province

È Spezia la provincia con la più virtuosa con il 69,50% e il Comune della Spezia è riuscito a raggiungere Sestri Levante, Chiavari e Sarzana tra i comuni che, con una popolazione superiore ai 15.000 abitanti, superano il 65%. La percentuale più bassa tra i Comuni sopra i 15.000 abitanti è risultata ancora quella di Ventimiglia pari al 30,71%.

Tra le province, dopo Spezia c'è Savona con il 59,98%, poi Imperia 46,24% e Genova 41,55%.

- Questi dati sottolineano in modo ancora più evidente la necessità di continuare a intervenire in modo più incisivo sul sistema di raccolta dei comuni di Imperia, Savona e in particolare Genova, il cui dato negativo ha una forte influenza sul dato regionale complessivo.

Fra i comuni che hanno fatto registrare gli incrementi più sensibili rispetto all'anno precedente: Massimino (SV) che è passato dal 14,18% al 64,58%, Bergeggi (SV) dal 39,6% al 75,94%, Onzo (SV) dal 51,19% all'86,69%, Riva Ligure (IM) dal 42,74% al 73,80%, Carcare (SV) dal 53,76% al 79,1%. "e oggi abbiamo praticamente raggiunto la soglia del 50% - dichiara l'assessore regionale all'Ambienteper attuare un programma di raccolta differenziata suddivisa in zone, utilizzando sia sistemi domiciliari che cassonetti controllati per superare il gap".