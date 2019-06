Acciaio, rottame: il 4 luglio a Milano il convegno Siderweb e Ricrea

L’appuntamento con “Il rottame in 4D” è per giovedì 4 luglio a partire dalle ore 15 a Milano, al centro congressi Palazzo delle Stelline di corso Magenta 61.

Il mondo del rottame deve evolversi: anche nel comparto delle materie prime siderurgiche è finita l’epoca delle commodity, è crescente la richiesta di materiali di alta qualità che garantiscano prestazioni elevate, con ridotto impatto economico e ambientale connesso al loro reperimento e utilizzo. E inoltre, con la crescente diffusione e applicazione dei concetti di economia circolare e sviluppo sostenibile, è plausibile l’aumento della quota di acciaio prodotta con ciclo con forno elettrico (nel 2017, l’Italia ha superato i 12 milioni di tonnellate di gettito di rottame, in aumento dell’8% sul 2016).

Sono solo alcuni dei motivi per i quali siderweb torna a proporre alla community dell’acciaio un convegno tutto dedicato alla “regina” delle materie prime siderurgiche. E lo farà ancora una volta insieme a RICREA, il Consorzio nazionale per il riciclo e il recupero degli imballaggi in acciaio.

L’appuntamento con “Il rottame in 4D” è per giovedì 4 luglio a partire dalle ore 15 a Milano, al centro congressi Palazzo delle Stelline di corso Magenta 61.

Saranno quattro i temi principali che saranno affrontati: la struttura e i cambiamenti del mercato; la sostenibilità; la comunicazione, ovvero come valorizzare la propria immagine nei confronti degli stakeholder; la visione del regolatore e del gestore, le normative in essere e attese.

Si partirà dall’analisi della struttura del comparto nazionale del recupero del rottame, evidenziandone le recenti evoluzioni, per poi passare alla disamina dei prezzi delle materie prime siderurgiche. A farla saranno Gianfranco Tosini (Ufficio Studi siderweb) e Achille Fornasini (Partner & Chief Analyst siderweb). Seguiranno le testimonianze di due protagonisti del mercato, Giuseppe Cavalli (direttore generale Alfa Acciai) e Paolo Pozzato (presidente Assofermet Rottami ferrosi), per poi passare agli approfondimenti tematici dedicati alla sostenibilità, alla comunicazione ed alle normative, a cura rispettivamente di Federico Fusari (direttore generale Consorzio RICREA), Paolo Morandi (siderHub) e Maria Teresa Cazzaniga (Arpa Lombardia).

La partecipazione è gratuita, previa registrazione nell’apposita area eventi di siderweb.

Clicca qui per iscriverti