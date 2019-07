Piemonte. Libertà di inquinare sotto i 14 mila euro Isee non è una invenzione piemontese: regione si adegua a quanto succede in altre regioni padane

Il Piemonte verso la deroga per i cittadini con Isee al di sotto dei 14 mila euro. Non si tratta di un caso unico tra le regioni padane: una soglia simile è stata già adottata in Emilia Romagna e Lombardia

Entro fine mese la delibera con l’ordinanza tipo per i blocchi antismog. Previste deroghe per le fasce economicamente più deboli della popolazione. E' quanto ha annunciato la Regione Piemonte intenzionata ad allargare la platea dei veicoli che possono circolare attraverso l'adozione del parametro dell'Isee come indicatore della situazione economica. “Entro il 26 luglio – ha detto l’assessore regionale all’Ambiente, Matteo Marnati – approveremo lo schema di ordinanza tipo per disporre i blocchi, nel segno del buonsenso e dell’adesione alla realtà, con le deroghe per i cittadini con Isee al di sotto dei 14 mila euro”. Una novità per il Piemonte ma non un caso unico tra le regioni padane. Andando a controllare in rete risulta infatti che una soglia simile (14 mila euro) è stata già adottata in Emilia Romagna e Lombardia.

“Nello stesso tempo, a partire da settembre, daremo avvio al piano intersettoriale per la competitività, con nuovi criteri anche per consentire la sostituzione dei veicoli maggiormente inquinanti. Eguale impegno sarà dedicato all’efficientamento energetico, con provvedimenti specifici in tal senso”. Nel frattempo la Regione ha incontrato i rappresentanti delle categorie produttive piemontesi, fra cui Api, Confapi, Ance, Confindustria, Confartigianato, Unione industriale, Confcommercio, Confesercenti, Anci. Fra le richieste espresse nel corso della riunione, quella di esentare dai blocchi i mezzi d’opera. “La nostra azione – ha aggiunto l’assessore alle Attività produttive, Andrea Tronzano – si dispiegherà con buonsenso e nel rispetto delle esigenze delle micro, piccole e medie imprese, che attraversano un periodo di sofferenza, tenendo conto del fatto che molte di esse non hanno la possibilità di sostituire il parco mezzi”.