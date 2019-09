Dal 15 al 18 settembre a Capri la seconda edizione dell’International Conference on Microplastic Pollution in the Mediterranean Sea - µMED

La conferenza ha l’obiettivo di diventare un evento chiave sull'inquinamento da microplastica, rafforzando l'esperienza della scorsa edizione e sarà anche l'occasione per aggiornare lo stato dell'arte, evidenziare i progressi e identificare nuove soluzioni efficaci per mitigare il problema ambientale