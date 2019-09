Storie di Sostenibilità all'Università di Torino dal 24 al 27 settembre 2019

Storie di sostenibilità nasce dal desiderio di far conoscere il contributo dell'Ateneo ai 17 obiettivi per uno sviluppo sostenibile dell'agenda 2030 delle Nazioni Unite. 4 giorni di eventi aperti a tutta la comunità universitaria, ai cittadini e alle cittadine: un’occasione di confronto pubblico, con incontri,riflessioni e dialoghi sui temi chiave del nostro tempo.



Qui il programma completo: Storie di sostenibilità. Incontri, riflessioni e dialoghi su temi chiave del nostro tempo (scarica il programma completo)





nell'ambito dell'evento , UniToGO segnala due momenti:



24/09 h. 21 [Atrio] Spettacolo Altri Mondi BIke Tour



Altri Mondi Bike Tour racconta in maniera divertente le storie scientifiche dei miliardi di pianeti che esistono, della vita, di come è nata ed è arrivata sulla nostra Terra. Incontreremo le antichissime e intelligenti piante, che comunicano tra di loro, gli animali che adoperano strumenti, che provano emozioni, che si curano con le erbe e che si inebriano con la frutta fermentata! Altri Mondi Bike Tour è una divulgazione scientifica giocosa adatta a qualsiasi tipo di pubblico; è nato dallo studio di testi di neurobiologia vegetale, etologia comportamentale, astrobiologia e "sociologia dei batteri". Mostriamo il lato sorprendente della natura per salvare l'uomo dal suo egocentrismo e dalla sua arroganza.

Introduce Egidio Dansero, Delegato del Rettore per la Cooperazione allo Sviluppo e per la Sostenibilità ambientale

25/09 h. 14.30 Storie di sostenibilità [Aula 1 - I piano]



14.00 Registrazione iscritti e consegna welcome bag

Per partecipare al convegno occorre registrarsi al form al link: bit.ly/registrazione-storie-sostenibilità-2019 , la registrazione dà diritto alla welcome bag, consegnata in fase di accredito.

15.00 Introduce e modera la giornata

Sergio Scamuzzi, Vice-Rettore alla Comunicazione

Saluti introduttivi

Matteo Marnati, Assessore all'Ambiente, Energia, Innovazione e Ricerca della Regione Piemonte

Marco Giusta, Assessore alle Politiche giovanili, Città universitaria e Diritti del Comune di Torino

Patrizia Lombardi, Presidente del Comitato di Coordinamento Rete delle Università per lo Sviluppo sostenibile (RUS)

Sostenibilità@UniTo

Gianmaria Ajani, Rettore dell’Università di Torino

L'impegno per la sostenibilità ambientale: il Green Office

Egidio Dansero, Delegato del Rettore per la Cooperazione allo Sviluppo e per la Sostenibilità Ambientale

La sostenibilità nella ricerca UniTo

Marcello Baricco, Vice-Rettore per la semplificazione

Laura Corazza, Ricercatrice del Dipartimento di Management

Complesso A. Moro: un Living Lab e un patto per la sostenibilità

Bartolomeo Biolatti, Vice-Rettore per la valorizzazione del patrimonio edilizio dell’Ateneo e la programmazione dello sviluppo edilizio

La sostenibilità nell’edilizia universitaria

Sandro Petruzzi, Dirigente della Direzione Edilizia, Logistica e Sostenibilità

L’arte, lo sport e la sostenibilità

Anna Pironti, Responsabile Capo del Dipartimento Educazione Castello di Rivoli Museo d'Arte Contemporanea

Riccardo D’Elicio, Presidente CUS Torino