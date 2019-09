Barletta vince il primo contest made in Puglia 'Keep plastic e salva il mare'

La notizia è stata annunciata nel corso della cerimonia di premiazione organizzata venerdì 20 settembre, in occasione della Fiera del Levante a Bari

È il Comune di Barletta a vincere la prima edizione di Keep plastic e salva il mare la sfida a “colpi di plastica” tenutasi quest'estate tra 6 Comuni pugliesi. La notizia è stata annunciata nel corso della cerimonia di premiazione organizzata venerdì 20 settembre, in occasione della Fiera del Levante a Bari.

Dal 22 luglio al 18 agosto 2019, quattro settimane di gara tra i Comuni di Molfetta, Barletta, Manfredonia, Brindisi, Castellaneta e Santa Cesarea per registrare il maggiore incremento percentuale di raccolta degli imballaggi in plastica rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente e aggiudicarsi così un set di arredo urbano in plastica riciclata: l ’iniziativa ha coinvolto circa 10.000 persone tra residenti e turisti grazie a un’ampia offerta di attività di edutainment (flash mob lungo le principali spiagge, serate con musica e attività ispirate al tema del riciclo, canzoni, balli, cruciverboni, gioco dell’oca e fotografie in stile Instagram). Il progetto, coordinato da 42 educatori pugliesi, ha fornito ai cittadini le informazioni sulla corretta raccolta differenziata allo scopo di prevenire la dispersione dei rifiuti nel mare e nell’ambiente.

Keep plastic e salva il mare si inserisce nelle attività previste dal Protocollo siglato da Corepla, Regione Puglia e Ager , successivamente esteso all’Autorità Portuale del mare Adriatico e Arpa Puglia, per migliorare le performance ambientali della Regione e promuovere le buone pratiche in tema di raccolta differenziata.

Il podio