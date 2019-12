Mercoledì 18 dicembre a Civitanova Marche la finalissima regionale Alugame 2019 edizione Marche

Alugame è il progetto di CIAL nato per sensibilizzare ed informare i ragazzi più giovani delle scuole medie sulle infinite possibilità dell’alluminio che è un materiale riciclabile al 100% e all’infinito

E’ arrivato l’atteso appuntamento della Finalissima Regionale Alugame 2019 edizione Marche. 64 gli Istituti Scolastici coinvolti e provenienti da tutta la regione. Oltre 1500 gli studenti che parteciperanno alla Finale, mercoledì 18 dicembre al Palasport Eurosuole Forum di Civitanova Marche.

Dopo un road show che ha toccato tutte le province marchigiane coinvolgendo oltre 13.000 studenti, la 1^ edizione di Alugame sta volgendo al termine.

I ragazzi si sfideranno in un quiz a risposta multipla, in squadre, armati di pulsantiera e riflessi pronti. Le domande verteranno sulla raccolta differenziata, i contenitori in alluminio, la sostenibilità ambientale e l’economica circolare. Tutti argomenti sui quali, grazie alla collaborazione degli insegnanti, si sono cimentati negli ultimi tre mesi.

La raccolta differenziata ed il rispetto dell’ambiente diventano quindi materia di studio: seguendo questo pratico progetto didattico, attraverso il confronto ed anche il divertimento, gli studenti della regione Marche si sono messi in gioco ed ora dovranno “giocare” l’ultima partita!

Importanti i premi in palio: contributi alle Scuole, buoni acquisto e tantissimi i gadget che il Consorzio Nazionale CIAL distribuirà ai ragazzi. Inoltre, CIAL ha previsto una sorpresa per i ragazzi presenti in Finale: sarà estratta a sorte una RICICLETTA® l’oggetto che meglio testimonia il valore ambientale dell’alluminio. Prodotta con l’equivalente di circa 800 lattine per bevande in alluminio da 33 cl. riciclate, la Ricicletta® da oltre dieci anni è lo strumento che CIAL predilige per promuovere il messaggio ambientale di cui è autorevole portavoce. Giovanni Allevi, Jovanotti, Gianna Nannini, Max Gazzè e molti altri personaggi vip sono già stati “Riciclettati”!

Alla finale sarà presente Gennaro Galdo, referente per CIAL dei progetti didattici, oltre ai Sindaci e gli Assessori dei Comuni che hanno ospitato il Progetto. “Alugame rappresenta per il nostro Consorzio uno strumento unico per parlare ai giovanissimi di raccolta differenziata e riciclo – afferma Gennaro Galdo – Da oltre 20 anni CIAL si impegna in tutta Italia per far crescere la quantità e la qualità dell’alluminio differenziato dai cittadini: lattine per bevande, scatolette e vaschette per il cibo, bombolette spray, tubetti, tappi, chiusure ed anche il foglio sottile. Tutti imballaggi riciclabili al 100% e infinite volte, con un enorme risparmio di materia ed energia: fino al 95%”.

Appuntamento MERCOLEDI’ 18 DICEMBRE alle ore 10.00 al Palasport Eurosuole Forum per un Finale strabiliante.