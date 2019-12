La 3A Evangelista di Piandimeleto vince la finale degli Alugame Marche

Alugame è il progetto di CIAL nato per sensibilizzare ed informare i ragazzi più giovani delle scuole medie sulle infinite possibilità dell’alluminio che è un materiale riciclabile al 100% e all’infinito

Un palazzetto stracolmo di ragazzi: 1300 in tutto, in un’età compresa fra i 12 e i 14 anni, provenienti da 59 scuole. I numeri della finale del nostro progetto ALUGAME, svoltosi nel corso di tutto il 2019 in 63 scuole medie marchigiane con il coinvolgimento totale di 13mila ragazzi, sono davvero impressionanti.

I finalisti si sono battuti fino all'ultima domanda e la classifica ha premiato alla fine tre classi, alle quali sono andati in premio buoni in denaro da spendere per le attività scolastiche.1′ classificata la classe- 3'A Evangelista di Piandimeleto- 2′ classificata la classe 3'B Badaloni di Recanati- 3′ classificata la classe 2'B G. Landranco di GradaraI ragazzi si sono sfidati in un quiz a risposta multipla, in squadre, armati di pulsantiera e riflessi pronti. Le domande hanno riguardato la raccolta differenziata, i contenitori in alluminio, la sostenibilità ambientale e l'economica circolare. Tutti argomenti sui quali, grazie alla collaborazione degli insegnanti, si sono cimentati negli ultimi mesi.

Alla finale, per CIAL, era presente Gennaro Galdo, referente dei progetti didattici: “Alugame rappresenta per il nostro Consorzio uno strumento unico per parlare ai giovanissimi di raccolta differenziata e riciclo – afferma Gennaro Galdo – Da oltre 20 anni CIAL si impegna in tutta Italia per far crescere la quantità e la qualità dell’alluminio differenziato dai cittadini: lattine per bevande, scatolette e vaschette per il cibo, bombolette spray, tubetti, tappi, chiusure ed anche il foglio sottile. Tutti imballaggi riciclabili al 100% e infinite volte, con un enorme risparmio di materia ed energia: fino al 95%”.