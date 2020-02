'Magicamente Plastica' alla 28° edizione di Tipicità Festival a Fermo

La celebre guida turistica Lonely Planet ha pubblicato un “Best in travel” sulla Regione Marche, eleggendola a destinazione internazionale da visitare assolutamente. Tipicità Festival , in programma. Un vero kolossal esperienziale, in cui il grande cibo è la “bussola” per scoprire anche il fascino del making d’autore e percorsi turistici mozzafiato, tra incanti sconosciuti al grande pubblico. Corepla quest'anno sale a bordo nella sezione dedicata ai più giovani, Tipicità 4 Kids, con due repliche dell'ormai collaudato spettacolonella mattina di lunedì 9/03.