Dl Rilancio: rinviata al 2021 l'entrata in vigore di sugar e plastic tax

Confermato l'orientato della vigilia da parte del Governo: rinviata al 2021 l'entrata in vigore della tassa sullo zucchero e sulla plastica

"Sapevamo che il Paese era in attesa ma è stato un lavoro con un tempo necessario. La parola passerà al Parlamento. Penso e spero che questo lavoro potrà essere migliorato. È la manovra per fronteggiare questa fase di emergenza". Così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, durante la conferenza dopo l'approvazione del dl Rilancio. "Ci siamo impegnati al massimo. Facendosi carico alla sofferenza" degli italiani, ha detto il premier. Molte le misure approvate per un totale di 55 miliardi. In tutto 256 articoli e 464 pagine di decreto. Tra misure c'è il rinvio al 2021 dell'entrata in vigore della tassa sullo zucchero e sulla plastica. Una decisione che molti si aspettavano, ma già fortemente criticata da diversi ambientalisti. Di seguito i commenti che avevamo raccolto nelle scorse settimane:

