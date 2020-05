A Palermo raggiunti 39,4 gradi: la temperatura più alta mai registrata in Italia a maggio

Con 39,4 gradi Palermo registrati dall'Osservatorio Astronomico mercoledì 13 maggio, Palermo non solo batte il record per la città, ma anche quello nazionale. E giovedì si rischiano di superare i 40 gradi

Non era mai stata raggiunta in tutta Italia una temperatura così alta in questo periodo: con 39,4 gradi registrati dall'Osservatorio Astronomico mercoledì 13 maggio, la città di Palermo non solo batte il record per i centri urbani, ma anche quello nazionale.



Infatti nei primi 15 giorni di maggio, e da quando sono disponibili i dati meteo, nessun altro luogo della penisola ha mai raggiunto questi livelli di 'caldo'. Lo fa sapere Edoardo Ferrara, meteorologo di 3bmeteo, precisando che la città ha 'stracciato' il vecchio primato, datato 24 maggio 1994, di 38,6 gradi.



Un'ondata di caldo estremo che ha investito tutto il centro Sud - Roma è arrivata a quasi 29 gradi - che in Sicilia è stata amplificata da forti raffiche di scirocco che stanno causando anche diversi incendi e provocando il crollo di alberi, pali e cartelloni pubblicitari. Decine le unita’ di vigili del fuoco e di forestali impegnate per spegnere i roghi.



In gran parte della provincia di Palermo la temperatura ha superato i 38 gradi con picchi di 39. E il record potrebbe essere addirittura superato, perchè l’apice di questa ondata di caldo è previsto per giovedì 14 maggio con punte possibili anche di 40 gradi.