Covid 19 e plastica monouso, Greenpeace: le alternative riutilizzabili sono sicure

Oltre 100 esperti di salute pubblica e ricercatori di diciotto paesi – tra cui l’Italia – hanno sottoscritto una dichiarazione sostenendo che i contenitori riutilizzabili sono alternative sicure per la salute durante l’emergenza Covid, "respingendo così i proclami dell’industria della plastica in tutto il mondo". Lo rende noto Greenpeace Italia

Oltre 100 esperti di salute pubblica e ricercatori di diciotto paesi – tra cui l’Italia – hanno sottoscritto una dichiarazione sostenendo che i contenitori riutilizzabili sono alternative sicure per la salute durante l’emergenza COVID-19, "respingendo così i proclami dell’industria della plastica in tutto il mondo". Lo rende noto Greenpeace Italia in una nota in cui spiega che gli esperti sanitari dell'associazione "insieme UPSTREAM, un’altra organizzazione che come Greenpeace fa parte della coalizione internazionale Break Free From Plastic, confermano che gli imballaggi usa e getta non sono affatto più sicuri di quelli riutilizzabili e, se si rispettano le basilari regole di igiene, anche i sistemi basati su prodotti sfusi e ricarica sono assolutamente sicuri".

"La presunta riduzione dell’esposizione al coronavirus ha promosso la diffusione e l’utilizzo di oggetti in plastica monouso, ma tutto questo genera un impatto negativo sull’ambiente, sui mari e sulle acque­­­ - prosegue Greenpeace - La dichiarazione degli studiosi invece sottolinea che disinfettanti e detergenti di uso domestico quotidiano sono efficaci nel disinfettare le superfici e i contenitori riutilizzabili. Insomma, si tratta di una risposta chiara ai rinvii e alle sospensioni temporanee su divieti, normative e tassazioni sulla plastica usa e getta, come la plastic tax nel nostro Paese, registrati un po’ ovunque durante la pandemia".