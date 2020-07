A Milano, nonostante il lockdown, concentrazioni elevatissime di biossido di azoto nelle vie dello shopping

Cittadini per l’aria anticipa una parte dei dati del monitoraggio “NO2, No Grazie” svoltosi a Milano, Roma e Napoli. Nelle principali vie dello shopping di Milano si registrano livelli di biossido di azoto (NO2) fino al 213% più elevati della soglia indicata a tutela della salute umana dal gruppo di studio dell’Oms