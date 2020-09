Conclusa a Trieste la sesta edizione di Keep Clean and Run e annunciati i vincitori dell'edizione pilota del campionato mondiale di plogging: oltre 2 quintali di rifiuti raccolti

Dopo 330 chilometri e 13000 metri di salita l’eco-atleta Roberto Cavallo ha concluso al Molo Audace la sua corsa per sensibilizzare contro l’abbandono dei rifiuti. Annunciati i vincitori dell’edizione pilota del mondiale di plogging

Dalla montagna al mare, dopo aver percorso 330 chilometri e 13.000 metri di salita, partendo da Cortina d’Ampezzo: Roberto Cavallo è arrivato questo pomeriggio al Molo Audace di Trieste, concludendo per la sesta volta il Keep Clean and Run, l’eco-trail contro l’abbandono dei rifiuti (littering). L’evento finale è stata anche l’occasione per comunicare la classifica finale e i vincitori dell’edizione pilota del Campionato del mondo di plogging, iniziativa che si è corsa il 4-5-6 settembre in contemporanea con le prime tre tappe del Keep Clean and Run.

Il “rifiutologo” e divulgatore ambientale Roberto Cavallo (accompagnato lungo il percorso dal suo coach, il triatleta Roberto Menicucci) ha attraversato in questa edizione Veneto, Friuli-Venezia Giulia, parte della Slovenia (e quindi per la prima volta il KCR sconfinato), ripercorrendo i luoghi della Prima Guerra Mondiale, con tanti momenti da ricordare, ad esempio a Lozzo di Cadore, dove ha scoperto gli eredi di quello che fu il carcere durante la prima guerra mondiale in una casa requisita dall’esercito; dialogando con il nipote della più famosa portatrice carnica e ripercorrendo l’ultimo tratto del tracciato delle truppe di Rommel che portarono alla resa dell’esercito italiano sotto il Monte Matajur; un cammino fatto anche di emozioni come quelle provate prima a Gradisca dove il nonno Remigio fece il militare subito dopo la prima guerra recuperando rifiuti bellici e resti umani delle vittime della prima guerra e poi sul monte di San Martino del Carso rileggendo i versi di Ungaretti. Rendendo infine omaggio alle vittime della guerra prima al Sacrario militare di Redipuglia e poi all’arrivo al Molo Audace.

Durante le sette tappe Cavallo e Menicucci hanno raccolto i rifiuti abbandonati trovati lungo il percorso, fotografando e mappando quelli che non sarà possibile portare con sé ( la raccolta minima giornaliera degli ecoatleti è stata di oltre due chili e mezzo ). Il percorso ha attraversato Cortina d’Ampezzo, Lorenzago di Cadore (BL), Tolmezzo, Caporetto (Kobarid-SLO), Cividale del Friuli, Gorizia, Duino-Aurisina (Malchina), per arrivare oggi pomeriggio al Molo Audace di Trieste. Significative anche le numerose tappe intermedie, dove Cavallo ha incontrato amministrazioni locali, famiglie e associazioni del territorio per consegnare la bandiera di Keep Clean and Run e sensibilizzare tutti sul contrasto all’abbandono dei rifiuti.

Campionato Mondiale di Plogging

In contemporanea con le prime tre tappe del Keep Clean and Run, il 4-5-6 settembre 2020, si è svolta l’edizione pilota del campionato mondiale di plogging. Un’iniziativa caratterizzata dalla solidarietà, visto che le quote di iscrizione al campionato di plogging andranno a Caritas Italiana che sosterrà, attraverso uno specifico concorso di idee, una start-up di giovani capaci di sviluppare progetti per l’ambiente e lo sviluppo sostenibile.

Alle tre categorie (Walking, Running e Trailrunning, quest’ultima valevole come edizione pilota del campionato del mondo di plogging) si sono iscritti oltre 200 atleti (217 per la precisione), che nei 3 giorni di gara hanno corso un totale di 317 ore, percorrendo 1558 km per 64081 metri di dislivello complessivi. Complessivamente sono stati raccolti 204,5 kg di rifiuti, con un risparmio di CO2 di circa 240 kg.

Di seguito ecco i primi tre classificati delle singole categorie, designati secondo un algoritmo realizzato ad hoc in cui sono stati calcolati tempi, km percorsi e kg di rifiuti raccolti e comunicati dai partecipanti. Tutti i premiati riceveranno una medaglia personalizzata CDCRAEE (realizzata dall’artista Andrea Sarzi Braga con il recupero di componenti elettroniche) e, a seconda delle categorie, forniture offerte da Morato Pane, Noberasco, Montura e Mercatino srl e Carlsberg

DONNE

Trail Over 45: Donatella Boglione, Maddalena Lanzilotti, Emanuela Rosio

Trail Under 45: Giulia Vinco, Pia Tealdi, Daniela Scavino

Running Over 45: Lara Maiolo, Marina Scibilia, Milena Cannizzaro

Running Under 45: Daniela Gregnanin, Silvia Tomatis, Silvia Pintus

UOMINI

Trail Over 45: Enrico Marcialis, Roberto Rovelli, Enzo La Montagna

Trail Under 45: Matteo Righi, Enrico Pietrelli, Oliviero Alotto

Running Over 45: Mario Marchetti, Mario Grosso, Andrea Audenino

Running Under 45: Marco Cortesi, Andrea De Filippo, Sergio Muro

PREMI SPECIALI

Antonella Piccioni e Domenico Piombo sono l’uomo e la donna che durante la competizione hanno raccolto più rifiuti.