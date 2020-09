Il 24 settembre è il Bioeconomy Day: a Torino una giornata-evento internazionale | Programma

Tavole rotonde, incontri, seminari visite virtuali ad aziende, webinar, video-pillole divulgative per discutere con gli addetti ai lavori l'importanza della Bioeconomia e dell'economia circolare per una crescita sostenibile che contrasti i problemi dovuti al surriscaldamento globale

Il 24 settembre si terrà il Bioeconomy Day, coordinato e promosso dal Cluster SPRING con Assobiotec – Federchimica con eventi, iniziative e manifestazioni su tutto il territorio nazionale.

A Torino per l'occasione, che si svolgerà durante il periodo del Festival dello Sviluppo Sostenibile, l’Università degli Studi di Torino, il Politecnico di Torino e il Parco Scientifico Tecnologico per l’Ambiente Environment Park hanno organizzato, con la partecipazione della Regione Piemonte, una giornata-evento per mettere in evidenza le attività e le iniziative presenti nel territorio, discutere con gli addetti ai lavori e far conoscere ai cittadini l'importanza che assumeranno nel prossimo futuro la Bioeconomia e l'economia circolare per una crescita sostenibile e per contrastare i problemi globali derivanti dal surriscaldamento del pianeta.

Nel corso dell’evento, che si svolgerà in presenza e in streaming, è previsto l’alternarsi di tavole rotonde, incontri, seminari visite virtuali ad aziende, webinar, video-pillole divulgative di contenuti scientifici.

PROGRAMMA

Mattino

h. 10.00 | OPENING - CORTE CASTELLO DEL VALENTINO

Guido Saracco, Rettore Politecnico di Torino

Stefano Geuna, Rettore Università di Torino

Giancarlo Avanzi, Rettore Università del Piemonte Orientale Emanuela Barreri, Presidente Environment Park

Matteo Marnati, Assessore all’Ambiente Regione Piemonte Dario Gallina, Presidente Camera di Commercio di Torino

h. 11.00 | APPROFONDIMENTI A CURA DI:

Patrizia Toia, Vicepresidente della Commissione per l’Industria, la Ricerca e l’Energia (ITRE) e membro della Commissione per lo Sviluppo del Parlamento Europeo

La nuova dimensione del Green Deal europeo



Fabio Donato, Consigliere Scientifico alla Rappresentanza Permanente d’Italia presso l’Unione Europea

Giuliana Fenu, Responsabile Direzione Competitività del sistema regionale

La bioeconomia in Piemonte: esperienze e prospettive

MODERA:

Patrizia Lombardi, Presidente del Comitato di Coordinamento RUS

Pomeriggio



AULA MAGNA UNIVERSITÀ DI TORINO - CAVALLERIZZA REALE h. 14.30-15.30 Tavola rotonda - Green Deal: sfide e scenari futuri

Moderatore: Emanuele Bompan (Direttore Responsabile Materia Rinnovabile) Intervengono: Serena Borgna (APRE), Vincenzo Gerbi (Cluster CLAN - Università di Torino), Roberto Balducchi (ENEA), Giorgio Matteucci (CNR), Roberto della Seta (Fondazione Europa Ecologia), Stefano Martini (Intesa Sanpaolo), Debora Fino (Politecnico di Torino), Giuliana Mattiazzo (Vice Rettore al Trasferimento Tecnologico Politecnico di Torino), Roberto Mezzalama (Golder Associate), Federica Mastroianni (Novamont), Giuseppe Gamba (Kyoto Club). h. 15.30-16.30 VIDEO PILLOLE DALLA RICERCA E DALLE IMPRESE:

RadiciGroup, FCA / Centro Ricerche Fiat, Sea Marconi, SilvaTeam, Giotto Biotech CCS/Aosta Srl. AULA MAGNA POLITECNICO DI TORINO h. 15.30-16.30 Il ruolo delle Università negli ecosistemi (regionali) di innovazione per la ripartenza Moderatore Stefano Corgnati (Vice Rettore alla Ricerca Politecnico di Torino) Intervengono: Francesco Quatraro (Università di Torino), Cristina Prandi (Vice Rettore alla Ricerca Università di Torino), Angelo Bifone (Presidente Commissione Brevetti Università di Torino), Patrizia Lombardi (Presidente RUS), Egidio Dansero (Delegato RUS Università di Torino). SALA KYOTO ENVIRONMENT PARK h. 14.30-15.30 Moderatore: Paolo Piacenza, giornalista, Master in Giornalismo dell’Università di Torino Intervento di benvenuto: Matteo Beccuti, Amministratore Delegato Environment Park Introduzione lavori e agenda: Paola Zitella, Responsabile area Chimica verde, Environment Park WORKSHOP Planetary health and Bioeconomy Introduction and inspirational pitch on planetary health: Marie Stueder, Senior Program Manager, Planetary Health Alliance Sostenibilità e circolarità nell'ambito del planetary health: criticità e prospettive Natalia Gusmerotti, Assistant Professor Scuola Superiore S.Anna Rigenerazione urbana ambientale: benefici, opportunità e casi studio Ambrogio Zanzi, Università degli Studi di Milano ProGireg: un esempio di rigenerazione urbana a Torino Laura Ribotta, Servizio fondi europei e innovazione, Città di Torino h. 15.30-16.30 VIDEO PILLOLE DALLE IMPRESE:

Novamont, REYNALDI, Tintoria di Quaregna, Asja Ambiente Italia, Intervento: “Modello di bioeconomia applicato al progetto Lifecab” - Viviana Negro, ACEA Pinerolese Industriale SpA. h. 16.30-17.00 VISITA PROGRAMMATA laboratori di EnviPark e di IIT h. 17.00-18.00 TAVOLA ROTONDA POLI DI INNOVAZIONE Industrial based transition e resilienza industriale Moderatore: Giuliana Fenu, Responsabile Direzione Competitività del sistema regionale Partecipano i rappresentanti dei sette Poli Regionali di Innovazione:

Dario Vallauri (Agrifood), Alberto Baldi (Biopmed), Luigi Panza (CGreen), Paola Zitella (Polo CLEVER), Chiara Ferroni (Polo ICT), Paolo Dondo (MESAP), Paola Fontana (Pointex).

Nel pomeriggio saranno trasmessi in streaming videopillole ed interviste di presentazione di aziende attive nel settore della bioeconomia, di progetti internazionali finanziati, tra cui alcuni ERC recentemente approvati legati al tema della sostenibilità.