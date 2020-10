Fa' la cosa giusta! 2020 - Annullata la manifestazione ma confermato il programma culturale online

Gli organizzatori: "In seguito al provvedimento e condividendo le preoccupazioni di tutti per l'emergenza sanitaria in atto, siamo quindi costretti a rinviare lo svolgimento della manifestazione che non si terrà, come previsto, dal 27 al 29 novembre a fieramilanocity"

Domenica 24 ottobre 2020, in seguito all'aggravarsi della situazione sanitaria e per contenere l'epidemia da Coronavirus, il Governo ha emanato un nuovo DPCM che dispone l'annullamento degli eventi pubblici tra cui le manifestazioni fieristiche. In seguito al provvedimento e condividendo le preoccupazioni di tutti per l'emergenza sanitaria in atto, siamo quindi costretti a rinviare lo svolgimento della manifestazione che non si terrà, come previsto, dal 27 al 29 novembre a fieramilanocity.

Nonostante il periodo di incertezza, continueremo a esplorare i temi di Fa’ la cosa giusta!: dal 20 al 29 novembre, infatti, andrà in scena un’edizione speciale completamente online della fiera del consumo critico e degli stili di vita sostenibili organizzata da Terre di mezzo Editore. Dieci giorni di appuntamenti, approfondimenti e webinar per raccontare il presente e confrontarsi sulle scelte per costruire il futuro, che saranno trasmessi in diretta streaming su falacosagiusta.org, sulla pagina Facebook e sul canale Youtube di Fa’ la cosa giusta!

Tre i filoni principali del programma: “Ripartire dai territori - Walk and live, Slower deeper”, per parlare di territori, marginali e non solo, ricchi di patrimoni inestimabili e capaci di riattivare economie, risvegliare il turismo dolce, sostenere comunità e nuovi progetti imprenditoriali; “Ecosistemi e innovazione”: perché è a partire dalla natura e dalla cultura che si realizza un'alleanza virtuosa con la scienza capace di conservare le risorse e trovare strade nuove di sviluppo; “Covid-19: come rileggere la società”, perché non vogliamo ritornare a ciò che eravamo ma fare passi stabili sulla via di una maggiore equità per tutti. Uno sguardo nuovo e consapevole, con un'attenzione particolare al ruolo della comunicazione in periodi di crisi.