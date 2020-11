Covid e trasporti, come cambia la mobilità con l'ultimo Dpcm. Le regole

Per quanto concerne il trasporto pubblico è prevista una riduzione dei passeggeri fino al 50%, ad eccezione dei mezzi di trasporto scolastico. Per bar e ristoranti è prevista l'interruzione della somministrazione in sede dalle 18 mentre resta consentito l'asporto fino alle ore 22 e per la consegna a domicilio non ci sono restrizioni.





è previsto il coprifuoco dalle 22 alle 5 del mattino salvo comprovati motivi di lavoro, necessità e salute. Vige sempre la raccomandazione di non spostarsi se non per motivi di salute, lavoro, studio, situazioni di necessità ma sono vietati gli spostamenti in entrata e in uscita da una Regione all'altra e da un Comune all'altro, salvo comprovati motivi.

Per quanto concerne il trasporto pubblico è prevista una riduzione dei passeggeri fino al 50%, ad eccezione dei mezzi di trasporto scolastico.



è vietato ogni spostamento anche all'interno del proprio Comune, in qualsiasi orario, salvo che per motivi di lavoro, necessità e salute, sono di conseguenza vietati gli spostamenti da una Regione all'altra e da un Comune all'altro. Per comprovati motivi

Le nuove misure per il contrasto e il contenimento dell'emergenza dacontenute nel Dpcm del 3 novembre 2020 sono in vigore dal 6 novembre al 3 dicembre . Il nuovo decreto individua tre aree nel paese: gialla, arancione e rossa corrispondenti ai differenti livelli di criticità nelle Regioni. La suddivisione determina alcuni cambiamenti notevoli per la. Nello specifico nell'area gialla sono attualmente ricomprese: Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Province di Trento e Bolzano, Sardegna, Toscana, Umbria, Veneto. Nell'area arancione: Puglia, Sicilia. Nell'area rossa: Calabria, Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta.Nell'è previsto il coprifuoco dalle 22 alle 5 del mattino salvo comprovati motivi di lavoro, necessità e salute. Non ci sono restrizioni per gli spostamenti ma solo la raccomandazione di non muoversi se non per motivi di salute, lavoro, studio, situazioni di necessità.Nell'In questi casi è necessariail cui modulo è unico e scaricabile dal sito del Ministero dell’Interno Viene ribadita la raccomandazione di evitare spostamenti non necessari nel corso della giornata anche all'interno del proprio Comune. Bar e ristoranti sono chiusi 7 giorni su 7 mentre resta consentito l'asporto fino alle ore 22 e per la consegna a domicilio non ci sono restrizioni.Nell'è necessariail cui modulo è unico e scaricabile dal sito del Ministero dell’Interno Bar e ristoranti sono chiusi 7 giorni su 7 mentre resta consentito l'asporto fino alle ore 22 e per la consegna a domicilio non ci sono restrizioni. Resta consentito svolgere attività motoria nei pressi della propria abitazione e attività sportiva solo all'aperto in forma individuale. Per i mezzi diè consentito il riempimento solo fino al 50%, fatta eccezione per i mezzi di trasporto scolastico.