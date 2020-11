Stati Generali del Verde Urbano, 23 e 24 novembre - VI Edizione

Gli Stati generali del verde urbano sono un evento promosso dal Comitato per lo sviluppo del verde pubblico istituito presso il Mattm ai sensi della legge 10/2013. Giunto quest’anno alla sua VI edizione, Stati Generali è l'occasione per fare il punto - con i protagonisti della politica, della scienza, dell'economia, delle arti, del diritto, e delle altre scienze sociali – sul ruolo del verde per le nostre città e sul loro futuro. L’evento centrale avrà luogo il 23 novembre in una giornata articolata in quattro sessioni organizzate dal Comitato per lo sviluppo del verde pubblico, cui parteciperanno rappresentanti di Istituzioni pubbliche e del mondo privato. Alla prima sessione parteciperà il Presidente ISPRA Stefano Laporta.