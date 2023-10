A Milano dal 7 al 10 ottobre torna e_mob, 7° Conferenza Nazionale della mobilità elettrica

Tutto pronto a Milano per la settima edizione di e_mob, la Conferenza Nazionale della mobilità elettrica che si svolgerà dal 7 al 10 ottobre 2023 tra Palazzo Giureconsulti e Piazza Duomo. Coordinato da Class Onlus, l’appuntamento fornisce annualmente lo stato di evoluzione e le tematiche emergenti rispetto alla transizione ambientale dell’intero “sistema mobilità” nazionale.

Quattro giornate aperte al pubblico, un denso e articolato programma di eventi, incontri e tavole rotonde “che si propone di evidenziare le questioni più attuali, considerandole sia dal punto di vista delle Istituzioni che da quello delle Imprese, e inserendo anche spazi di formazione rivolti ai più giovani per introdurli alle potenzialità occupazionali che la transizione ecologica dell’universo dei trasporti implica”.

Il 7 ottobre la manifestazione prenderà il via con l’apertura al pubblico dell’area espositiva in Piazza del Duomo, uno spazio dove poter conoscere alcune delle novità più interessanti della mobilità a zero emissioni che avrà come protagonisti: A2A, AMSA, ASKOLL, ATM, INDIMOB, MILANO INDUSTRIAL-IVECO, NIINIVIRTA TRANSPORT, PLENITUDE (ENI), PLUS EV-CHARGE, SCAME, RENAULT TRUCK ITALIA, 5R SERVICE & CONSULTING-UNTOUCHABLE.

Il taglio del nastro è previsto sabato 7 ottobre alle ore 9.30 alla presenza di Attilio Fontana – Governatore Regione Lombardia, Arianna Censi – Assessora alla Mobilità Comune di Milano e Andrea Dellabianca – Membro di Giunta della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi.

A partire dal 9 ottobre, oltre all’area espositiva aperta a tutti, a Palazzo Giureconsulti si svolgerà la due giorni (9 e 10 ottobre) di Conferenza nazionale della mobilità elettrica con tavole rotonde, convegni e workshop.

“E_mob si è affermato negli anni come un appuntamento di riferimento per il settore della mobilità elettrica in grado di coinvolgere istituzioni, politici, operatori del settore, aziende ma anche il pubblico finale, a cui sono dedicati momenti di experience, test e interazione con i partner coinvolti – dichiara Camillo Piazza, Presidente di CLASS Onlus – Quest’anno affrontiamo le novità previste dal Pnrr per l’infrastrutturazione elettrica del Paese, la fondamentale mobilità di prossimità e la sinergia con il trasporto urbano, con interessanti esperienze circa l’obbligo dei Comuni e delle partecipate di acquistare il 25 per cento dei mezzi elettrici come prevede la normativa vigente. Il futuro è qui e il sistema delle imprese è pronto. Lo è altrettanto la pubblica amministrazione?”

Il programma completo è scaricabile sul sito della manifestazione.

L’evento è promosso da Class Onlus con Regione Lombardia, Comune di Milano, Camera di Commercio di Milano, Monza e Brianza e Lodi, A2A, ATM, Enel X Way e Innovatec, con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, di ANCI e di Fondazione Cariplo.