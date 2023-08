Arera, nuove regole e indicatori per il settore dei rifiuti urbani: ecco i dettagli

Con quattro delibere l'Autorità pubblica per l'energia e i servizi ha approvato lo schema tipo di contratto di servizio per la regolazione dei rapporti tra ente affidante e soggetto gestore del servizio rifiuti, ha introdotto nuovi indicatori di efficienza delle attività di recupero e smaltimento, ha definito le regole per l'aggiornamento biennale 2024- 2025 delle tariffe, ha istituito un meccanismo perequativo dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati o volontariamente raccolti dai pescatori in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune

Arera, l’autorità pubblica per l’energia e i servizi, ha varato un pacchetto di riforme nel settore dei rifiuti urbani che regolano “alcuni elementi di notevole rilevanza per il funzionamento del sistema” e per la “transizione verde”.

Si tratta di quattro delibere con cui l’Arera ha approvato lo schema tipo di contratto di servizio per la regolazione dei rapporti tra ente affidante e soggetto gestore del servizio rifiuti, ha introdotto nuovi indicatori di efficienza delle attività di recupero e smaltimento, ha definito le regole per l’aggiornamento biennale 2024- 2025 delle tariffe, ha istituito un meccanismo perequativo dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati o volontariamente raccolti dai pescatori in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune.

“L’Autorità ha ritenuto necessario mettere a disposizione del Paese un ampio pacchetto di riforme relativo al settore dei rifiuti – ha affermato il presidente dell’Arera Stefano Besseghini – consolidando un quadro regolatorio che va progressivamente definendosi. L’economia circolare, per rendere tangibili i benefici che i cittadini ne possono ricavare, necessita di una sempre maggiore efficienza delle attività gestionali e di una crescente qualità del materiale avviato a recupero. La nuova regolazione approvata dall’Autorità rappresenta un fondamentale fattore abilitante per il continuo miglioramento delle performance della raccolta differenziata, del recupero e del riciclo, in un quadro evolutivo in cui il monitoraggio e la regolazione devono procedere di pari passo”.

Questi i contenuti delle quattro delibere :