Discarica Roncigliano, il Comune di Albano sollecita per il rischio ambientale. Vicino sorgerà l’inceneritore di Roma

Il Comune di Albano Laziale invia una documentazione di supporto all'istanza già presentata a dicembre alla Regione Lazio, continuando a chiedere l'istituzione di un'area ad alto rischio ambientale nei pressi della discarica di Roncigliano. A circa un chilometro in linea d'area sorgerà l'inceneritore di Gualtieri, infatti, nel documento si legge: "Aggiungere ulteriori impianti insalubri rischia di aggravare l'impatto negativo per la salute dei cittadini e un danno significativo per l'ambiente". "Aumentare la concentrazione di veleni in un territorio significa uccidere le persone", aggiunge Rete Tutela Roma Sud