La scappatoia del Move-In per evitare il blocco dei diesel

Mentre si prospetta il rinvio di due anni del blocco dei veicoli diesel Euro 5 in Piemonte, è opportuno segnalare che esiste già uno strumento per circolare comunque con un'auto inquinante, anche Euro 0: si chiama Move-in (Monitoraggio dei Veicoli Inquinanti) ed è un servizio che prevede l'utilizzo di una "scatola nera" montata sulle auto, con cui si possono percorrere diverse migliaia di chilometri all'anno in deroga ai divieti. Con un diesel Euro 5 in particolare si possono percorrere fino ad 11.000 chilometri

Ha preso il via ufficialmente il confronto tra il governo e la Regione Piemonte sul blocco dei veicoli diesel Euro 5 a partire dal 15 settembre. Sembra che l’epilogo più probabile sia quello di un decreto ad hoc per rinviare la misura di due anni. Tuttavia pare che sia presso che sconosciuto ai più che esiste già uno strumento per circolare comunque con un’auto diesel, anche Euro 0: si chiama Move-in (Monitoraggio dei Veicoli Inquinanti) ed è un servizio che prevede l’utilizzo di una “scatola nera” montata sulle auto, con cui si possono percorrere, registrandoli, diverse migliaia di chilometri all’anno in deroga ai divieti. In Piemonte, con un diesel Euro 5 si possono percorrere fino ad 11.000 chilometri.

Come funziona?

Più conosciuto in Lombardia (a Milano sono numerosi gli automobilisti che lo usano per circolare in Area B) e disponibile anche in Veneto ed Emilia Romagna, Move-In in Piemonte è attivo già dal 2021.

Il funzionamento è semplice. Una volta registrati al servizio, gli automobilisti hanno un tetto massimo di chilometri percorribili annualmente in base alla classe del veicolo (qui la scheda), tranne nei periodi di eventuale attivazione delle misure emergenziali anti smog. Il conteggio avviene appunto attraverso una black-box montata all’interno dell’auto, su tutti i tipi di strade, tutti i giorni dell’anno, 24 ore su 24. Una volta raggiunto il limite massimo di percorrenza il mezzo non potrà più circolare nelle aree soggette a limitazioni fino al termine dell’anno di adesione al servizio.

Move-In è attivo nei Comuni piemontesi soggetti a limitazioni del traffico per motivi ambientali, che hanno aderito al sistema.

Quanto costa

I costi del servizio sono stabiliti da ciascun operatore TSP (Telematics Service Provider) accreditato, nel rispetto dei seguenti prezzi massimi:

50 euro massimi per il primo anno di adesione

(30 euro per l’installazione della black-box e 20 euro per la fornitura del servizio annuale)

(30 euro per l’installazione della black-box e 20 euro per la fornitura del servizio annuale) 20 euro massimi per la fornitura del servizio annuale, per ciascuno degli anni successivi

Nel caso in cui un cittadino disponga già di un dispositivo installato a bordo del proprio veicolo compatibile con il servizio Move-In, il prezzo massimo sarà di 20 €, per la sola fornitura del servizio annuale, anche per il primo anno di adesione.

Cosa serve per aderire

È necessaria la registrazione nella sezione dedicata alla Regione Piemonte nel portale Move-IN Lombardia, utilizzando il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) o la Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

Dopo la registrazione, occorre contattare l’operatore TSP selezionato in fase di adesione per installare la black-box e successivamente attendere la comunicazione dell’avvenuta attivazione del servizio.