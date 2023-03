Raccolta dell’organico nei Comuni turistici, il suggerimento della presidente CIC Lella Miccolis

Presentati a Bari i risultati del progetto europeo SIRCLES – Supporting Circular Economy Opportunities for Employment and Social Inclusion, che ha l'obiettivo di coniugare le opportunità occupazionali dell'economia circolare con l'inclusione sociale in alcuni paesi del Mediterraneo. Abbiamo intercettato la presidente del Consorzio Italiano Compostatori, che ha realizzato l'iniziativa nel nostro paese, per chiederle come cambia la raccolta dell'organico in comuni italiani a forte vocazione turistica, come quelli coinvolti nel progetto: "Il turista deve sentirsi cittadino"