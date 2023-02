Smog, la Regione Piemonte vuole posticipare lo stop ai diesel Euro 5 del 2023 dopo averlo deliberato

Nel 2021 la giunta di Alberto Cirio aveva approvato una delibera, in comune con Lombardia, Veneto e Emilia Romagna, che anticipava la stretta sugli Euro 5 nel 2023 e non nel 2025, come era previsto in un primo momento: stop dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 19 nel periodo compreso tra il 15 settembre e il 15 aprile, come per gli Euro 3 e 4. Ora l'assessore all'Ambiente Marnati mette in discussione il provvedimento

Rinviare l’estensione del divieto di circolazione ai diesel Euro 5 che dovrebbe entrare in vigore a settembre, come prevede il protocollo antismog siglato tra le regioni appartenenti al Bacino Padano. Questo l’obiettivo dichiarato da Matteo Marnati, assessore regionale all’Ambiente e all’Energia della Regione Piemonte.

Nel 2021 la giunta di Alberto Cirio aveva approvato una delibera, in comune con Lombardia, Veneto e Emilia Romagna, che anticipava la stretta sugli Euro 5 nel 2023 e non nel 2025, come era previsto in un primo momento: stop dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 19 nel periodo compreso tra il 15 settembre e il 15 aprile, come per gli Euro 3 e 4.

Ora Marnati mette in discussione il provvedimento. “È giusto fare tutto il possibile per migliorare la qualità dell’aria – dice l’assessore – . Negli ultimi anni, se si guardano i dati dell’Arpa, la situazione è molto migliorata. Abbiamo fatto molto, tuttavia è anche vero che possiamo arrivare solo fino a un certo punto, per via delle caratteristiche geografiche del Piemonte. Quindi, penso che non sia giusto accettare che la lotta all’inquinamento penalizzi i più poveri, quelli che non hanno il denaro per cambiare l’auto. I motori con omologazione Euro 5 non si può dire che siano così vecchi”.

Tra Torino e Provincia circolano circa 140 mila veicoli diesel Euro 5, auto acquistate o immatricolate dal 1° settembre 2011 al 1° settembre 2015. Questa categoria di veicoli, pur avendo emissioni di micropolveri inferiori a quelle delle categorie precedenti, è caratterizzata da elevate emissioni di NOx, che rappresentano i principali precursori della componente secondaria del particolato.

Intanto a Torino è scattato il semaforo giallo delle misure emergenziali antismog, che blocca temporaneamente i veicoli proprio fino agli Euro 5 compresi.