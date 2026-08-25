YouRban, dal PoliMi il primo impianto mobile per riciclare i compositi

Portare il trattamento dei materiali compositi a fine vita direttamente nei luoghi in cui vengono generati, riducendo le distanze tra ricerca, industria e cittadini. È l’obiettivo di YouRban, progetto europeo coordinato dal Dipartimento di Meccanica del Politecnico di Milano, giunto alla conclusione della fase di sperimentazione.

Al centro del progetto c’è un impianto mobile e itinerante allestito su un truck, progettato per trattare e riprocessare direttamente sul posto i materiali compositi, con particolare attenzione alla vetroresina. Si tratta di un materiale utilizzato in numerosi settori, dagli sci alle racchette da tennis, dalle componenti automotive alle pale eoliche e ai materiali da costruzione.

Un impianto mobile per il riciclo on-site

Il progetto ha coinvolto sette partner provenienti da Italia, Spagna, Austria e Lituania ed è stato finanziato dall’Unione europea nell’ambito del programma New European Bauhaus (NEB).

Il truck è stato sviluppato dal Politecnico di Milano in collaborazione con la start-up Fibereuse Tech e lo studio Origoni&Steiner. La struttura è stata progettata secondo un modello modulare e scalabile, che permette di adattare l’impianto alle esigenze dei diversi distretti industriali e alle caratteristiche dei materiali da trattare.

Secondo Marcello Colledani, docente del Dipartimento di Meccanica e responsabile del progetto YouRban, uno degli elementi più importanti della sperimentazione è stato dimostrare come l’innovazione tecnologica possa uscire dai laboratori e arrivare direttamente nei territori. Le dimostrazioni pubbliche hanno infatti permesso ai cittadini di vedere concretamente la trasformazione degli scarti in nuovi prodotti.

Dal riciclo dei rifiuti aziendali ai grandi eventi

Con la conclusione della sperimentazione, il truck potrebbe trovare diverse applicazioni pratiche. Una delle possibilità è rappresentata dall’erogazione di servizi on-demand per le aziende: l’impianto può infatti spostarsi nei distretti produttivi e trattare gli scarti direttamente nel luogo in cui vengono generati.

Un modello che consentirebbe di ridurre le necessità di trasporto dei rifiuti e di avvicinare il trattamento al luogo di produzione.

Un’altra applicazione riguarda i grandi eventi, dove la presenza di allestimenti temporanei può generare quantità significative di materiali compositi da trattare. Tra gli esempi citati dal progetto figurano manifestazioni come la Fiera dell’Artigianato e la Design Week, nelle quali un sistema mobile potrebbe consentire di gestire più rapidamente i residui degli allestimenti.

La mobilità dell’impianto potrebbe inoltre rivelarsi utile in zone remote o difficilmente raggiungibili. Un caso particolarmente significativo è quello dei parchi eolici, dove il truck potrebbe essere impiegato per il trattamento delle pale delle turbine giunte a fine vita, evitando di dover trasferire grandi quantità di materiale verso impianti distanti.

Un impianto trasparente per coinvolgere i cittadini

YouRban non nasce soltanto come progetto tecnologico, ma anche come strumento di sensibilizzazione sull’economia circolare.

Per questo l’impianto è stato progettato in modo da essere visibile anche dall’esterno: una finestra permette infatti di osservare il funzionamento del sistema e vedere direttamente il processo di trasformazione dei materiali.

La tecnologia è stata inoltre testata sul campo attraverso due importanti tappe pubbliche a Milano e Barcellona e una terza sperimentazione, in forma ridotta, a Vienna.

In queste occasioni è stato coinvolto anche il Dipartimento di Design del Politecnico di Milano. I designer e gli artisti selezionati attraverso open call hanno utilizzato i materiali compositi riciclati dal truck per realizzare prototipi funzionali di arredo urbano e oggetti, dimostrando anche dal punto di vista estetico e progettuale le possibilità offerte dal materiale recuperato.

Il truck al Festival dell’Ingegneria

Terminata la fase di sperimentazione, il truck YouRban sarà presentato al pubblico durante il Festival dell’Ingegneria, organizzato dal Politecnico di Milano nelle sedi di Leonardo e Bovisa.

L’appuntamento è in programma il 19 e 20 settembre. Il truck sarà visibile e operativo sabato 19 settembre nella sede di Bovisa, in via Raffaele Lambruschini.