A Bari l’11 marzo la seconda edizione degli Stati regionali dei rifiuti in Puglia

Tutto pronto per la seconda edizione degli Stati Generali dei rifiuti in Puglia, il format organizzato da RiciclaTv con il patrocinio di Regione Puglia, Città di Bari, Unioncamere. Camera di commercio di Bari, Albo Gestori ambientali, Ecocerved. Partner di eccezione Erion Weee, il consorzio che si occupa di promuovere e sostenere la raccolta dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche in tutto il Paese.

L’appuntamento torna a distanza di un anno, l’11 marzo prossimo dalle ore 9:30, al teatro Petruzzelli di Bari e saranno ospiti: il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, l’assessore all’ambiente, Anna Grazia Maraschio, il direttore di Assoambiente Elisabetta Perrotta, il responsabile delle relazioni per il centro sud di Conai, Fabio Costarella.

Interverrà in apertura la presidente di Unioncamere Puglia Luciana di Bisceglie. Ospite speciale il Presidente nazionale dell’albo gestori ambientali, Daniele Gizzi che porterà i saluti del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica ed il punto di vista nazionale rispetto al sistema di gestione dei rifiuti in Puglia.

“Dove ci eravamo lasciati un anno fa? Con quali obiettivi? Con quali sfide? Che cammino è stato percorso? La Puglia si avvicina agli obiettivi target di raccolta differenziata e riciclo? E’ una Regione autosufficiente sotto l’aspetto impiantistico? Quali sono le leve azionate dal PNRR?” Saranno queste le domande alle quali si proverà a dare risposta, nel corso di un dibattito che sarà intervallato da un reportage video realizzato all’interno di alcuni impianti distribuiti sul territorio regionale e che racconterà luci e ombre del sistema industriale pugliese.

Al dibattito seguirà la proiezione di un docufilm “Materia viva” prodotto da Erion Weee: è il racconto, attraverso la voce di personaggi di fama internazionale, dell’evoluzione del rapporto dell’uomo con la tecnologia e dunque con una nuova tipologia di rifiuti, i Raee.

In platea, oltre a rappresentanti delle istituzioni, imprese e professionisti, anche dirigenti scolastici e studenti delle scuole del territorio.

Bari, teatro Petruzzelli 11 Marzo 2024 ore 10:00

Intervengono:

Michele Emiliano:

Presidente Regione Puglia

Anna Grazia Maraschio:

Assessore Ambiente Regione Puglia

Daniele Gizzi:

Presidente Albo nazionale gestori ambientali

Luciana Di Bisceglie:

Presidente Unioncamere Puglia

Elisabetta Perrotta:

Direttore Assoambiente

Fabio Costarella:

Conai

Conduce:

Monica D’Ambrosio:

Direttore Ricicla.tv

Al dibattito seguirà la proiezione del docufilm “Materia Viva” introdotto da

Giorgio Arienti DG di Erion Weee