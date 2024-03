Bando per la comunicazione locale Anci-Conai, candidature entro il 30 aprile

Per contribuire allo sviluppo dell'informazione e sensibilizzazione dei cittadini alla raccolta differenziata e all’avvio a riciclo dei rifiuti di imballaggio, il sistema Conai/Consorzi di Filiera confermano anche per il 2024 l’apposito Bando, con l’individuazione di budget totale di un milione e cinquecentomila euro, divisi così: 375mila euro al nord, 500mila al centro e 625mila al sud

L’Accordo di Programma Quadro Anci-Conai 2020-2024 per la raccolta e il recupero dei rifiuti di imballaggio ha confermato la particolare attenzione agli aspetti legati alla comunicazione locale, volta principalmente ad informare e sensibilizzare i cittadini alla raccolta differenziata e all’avvio a riciclo dei rifiuti di imballaggio.



Per contribuire allo sviluppo di questa importante attività di supporto alla gestione del servizio di raccolta differenziata organizzato dagli enti locali o dai soggetti da essi delegati, il sistema Conai/Consorzi di Filiera confermano anche per il 2024 l’apposito Bando, con l’individuazione di budget totale di un milione e cinquecentomila euro.



L’importo è ripartito nelle tre macroaree del Paese:

€ 375.000,00 (trecentosettantacinquemila/00 euro) per le Regioni del Nord (Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Liguria ed EmiliaRomagna);

€ 500.000,00 (cinquecentomila/00 euro) per le Regioni del Centro (Toscana, Marche, Lazio ed Umbria);

€ 625.000,00 (seicentoventicinquemila/00 euro) per le Regioni del Sud e Isole (Abruzzo, Molise, Puglia, Campania, Calabria, Basilicata, Sicilia e Sardegna).



Come prerequisito di ammissibilità, la domanda può essere presentata solo da:



Ente di governo del servizio rifiuti ex art. 3-bis del decreto-legge n. 138/2011 territorialmente competente, ove lo stesso sia costituito e abbia approvato il piano d’ambito da almeno dodici mesi;

del servizio rifiuti ex art. 3-bis del decreto-legge n. 138/2011 territorialmente competente, ove lo stesso sia costituito e abbia approvato il piano d'ambito da almeno dodici mesi; Comuni singoli o associati, con popolazione pari ad almeno 5.000 abitanti, laddove l'Ente di governo di cui al precedente punto non sia costituito ovvero, pur costituito, non abbia approvato il piano d'ambito nel termine su indicato;

Comuni singoli o associati, con popolazione pari ad almeno 5.000 abitanti, anche laddove l'Ente di governo di cui al primo punto sia costituito e abbia approvato il piano d'ambito nel termine su indicato, a condizione che tali Comuni non siano compresi nella domanda presentata dall'ambito territoriale. In questo caso la domanda deve essere comunque corredata da una dichiarazione, per presa d'atto, dell'Ente di governo circa l'aderenza alla pianificazione territoriale.

Modalità di erogazione

Sono riportate come di consueto nelle Linee Guida del “Bando ANCI-CONAI Comunicazione Locale 2024”.

Possono essere presentati progetti riferiti ad attività condotte nel corso dell’anno 2024 e del primo semestre 2025.

La scadenza per la presentazione delle domande è il 30 aprile 2024.

Le domande devono essere presentate, previa registrazione, al sito web bandoanciconai.conai.org.

La struttura tecnica ANCI-CONAI, costituita con il vigente Accordo Quadro proprio con il compito di fornire assistenza e supporto agli Enti Locali e per favorire la massima partecipazione agli strumenti previsti dall’accordo, è a disposizione per chiarimenti all’indirizzo strutturatecnica@anci.it.