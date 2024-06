Tornano gli appuntamenti organizzati dal CIB-Consorzio Italiano Biogas sul territorio. Quest’anno il format si rinnova prevedendo due tappe in aziende simbolo del Biogasfattobene e delle azioni del progetto Farming for Future. Due intere giornate per scoprire come sta cambiando l’agricoltura italiana e quali sono le pratiche agricole che stanno avvicinando sempre di più il settore primario all’agroecologia. La prima tappa dei Farming Days 24 sarà mercoledì 12 giugno, dalle ore 10.00, a Piverone (TO) per raccontare le best practice di innovazione, crescita e tutela del territorio dell’Azienda Agricola Bagnod, socia del CIB

Tornano gli appuntamenti organizzati dal CIB-Consorzio Italiano Biogas sul territorio. Quest’anno il format si rinnova prevedendo due tappe in aziende simbolo del Biogasfattobene e delle azioni del progetto Farming for Future. Due intere giornate per scoprire come sta cambiando l’agricoltura italiana e quali sono le pratiche agricole che stanno avvicinando sempre di più il settore primario all’agroecologia. La prima tappa dei Farming Days 24 sarà mercoledì 12 giugno, dalle ore 10.00, a Piverone (TO) per raccontare le best practice di innovazione, crescita e tutela del territorio dell’Azienda Agricola Bagnod, socia del CIB.

“In un anno cruciale ricco di importanti riforme e provvedimenti per lo sviluppo della filiera del biogas, abbiamo deciso di ripartire con le nostre iniziative sui territori perché saranno proprio le amministrazioni locali i soggetti maggiormente impegnati nei prossimi mesi a mettere a terra i progetti del PNRR. Apriremo le porte delle aziende agricole che rappresentano non solo eccellenze del Made in Italy, ma anche esempi virtuosi nella produzione di biogas e biometano, permettendo a chiunque parteciperà di apprezzare l’innovazione e l’impegno del settore primario, dimostrando in modo tangibile che la transizione ecologica è non solo un percorso auspicabile, ma soprattutto possibile.”, dichiara il Presidente del CIB, Piero Gattoni.

L’Azienda Agricola Bagnod è una realtà storica piemontese che unisce tutela ed eccellenza agricola e produzione di energia rinnovabile, in una Regione importante per la filiera del biogas agricolo grazie a oltre 220 impianti sparsi nel territorio piemontese. In anteprima per il Farming Days 24 del CIB, sarà possibile visitare l’impianto di produzione di biometano da 400Sm3/h, tra i primi realizzati grazie ai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), e prossimo all’entrata in esercizio.

“La prima giornata si apre in un’azienda agricola importante dove sarà possibile visitare in anteprima il nuovo impianto biometano realizzato grazie agli investimenti del PNRR, a dimostrazione del potenziale straordinario dell’agricoltura nel percorso di transizione che ci permetterà di affrontare le prossime sfide energetiche e ambientali, anche alla luce dei nuovi assetti geopolitici che si apriranno. Continueremo a raccontare le novità più importanti che stanno attraversando il mondo agricolo, le migliori tecniche e le innovazioni adottate dall’agricoltura alla base del progetto Farming for Future per la creazione di un’economia più sostenibile e circolare.”, ha concluso il Presidente Gattoni.

Per la prima tappa in Piemonte sono stati invitati a partecipare il Sindaco di Piverone, Alessandro Maria Fasolo, e l’Assessore all’Agricoltura, Cibo, Caccia e Pesca della Regione Piemonte, Marco Protopapa. Sono attesi il segretario Coldiretti di zona, Massimo Ceresole; il Presidente di Confagricoltura Piemonte, Enrico Allasia; il Presidente di CIA Biella, Guido Coda Zabetta; il Direttore direzione fonti rinnovabili del GSE, Luca Barberis.

Dopo il Piemonte, il Farming Days 24 farà tappa in Veneto, il 10 ottobre.

Le aziende Sponsor del Farming Days 24

L’iniziativa vede l’adesione di 27 brand espositori, aziende socie del Consorzio Italiano Biogas, che animeranno l’Area Sponsor, un luogo di networking e confronto tra produttori, fornitori ed esperti del settore agricolo che verrà allestito per l’occasione negli spazi delle aziende agricole che ospiteranno le tappe del Farming Days 24.

L’organizzazione delle due tappe del Farming Days 24

Le due tappe del Farming Days 24 saranno divise in due parti distinte, offrendo un’esperienza completa e informativa per tutti i partecipanti:

– Mattina: misure agroecologiche e agricoltura 4.0

La mattina sarà dedicata all’approfondimento sulle attività agricole 4.0. I partecipanti avranno l’opportunità di confrontarsi sulle tecnologie più innovative del settore. Un’occasione unica per comprendere come la tecnologia sta trasformando il modo in cui coltiviamo la terra. Spazio alle misure del nuovo decreto Pratiche Ecologiche. Un focus particolare sul digestato, il sottoprodotto della digestione anaerobica, anche alla luce del nuovo manuale digestatopubblicato recentemente dal Consorzio Italiano Biogas.

– Pomeriggio: approfondimenti e le novità del settore

Il pomeriggio proseguirà con una sessione di approfondimento incentrata sulle più recenti novità normative nel settore del biogas e del biometano agricolo. Soprattutto, particolare attenzione alla delibera ARERA sui prezzi minimi garantiti per gli impianti biogas, il decreto FER 2 e i provvedimenti di semplificazione per il settore approvati con il DL PNRR e una panoramica sui bandi avviati con la misura del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR)dedicata allo sviluppo del biometano, alla luce delle traiettorie definite con il Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC).

I partner e i patrocini delle due tappe del Farming Days 24

Farming Days 24 ha ottenuto il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica (MASE). Anche quest’anno si rinnova la partnership con Ecomondo: infatti, la manifestazione di Italian Exhibition Group è tra i partner di Farming Days 24.

Mentre la giornata all’Azienda Agricola Bagnod del prossimo 12 giugno ha ottenuto il patrocinio della federazione Ordini dei dottori agronomi e dei dottori forestali Piemonte-Valle d’Aosta.

Per ulteriori informazioni e per partecipare alle due tappe: https://www.consorziobiogas.it/farming-days/.