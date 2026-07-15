Caldo Milano, apre un nuovo cold spot al Policlinico

A Milano apre un nuovo cold spot contro il caldo estremo: al Padiglione Ponti del Policlinico del capoluogo lombardo si troverà uno dei punti di assistenza dedicati alle persone che presentano malesseri causati dalle alte temperature, ma che non necessitano di un intervento di emergenza.

In un ambiente climatizzato, con acqua fresca a disposizione, è possibile ricevere una prima valutazione clinica e, se necessario, essere indirizzati al percorso di assistenza più appropriato. “Il caldo intenso – ricorda la nota del Policlinico – può provocare disidratazione, cali di pressione, alterazioni dello stato di coscienza e aggravare malattie croniche, soprattutto nelle persone anziane e più fragili. Rivolgersi tempestivamente a un punto di assistenza dedicato può consentire di intervenire precocemente e prevenire complicanze”.

Il cold spot, situato in via Francesco Sforza 33, è aperto tutti i giorni dalle 7:30 alle 19. L’accesso al servizio è possibile su invio del servizio di continuità assistenziale 116.117, con accesso diretto senza appuntamento, oppure su indicazione del medico di medicina generale.

L’attivazione del cold spot al Policlinico di Milano rientra tra le iniziative promosse da Regione Lombardia per affrontare l’emergenza caldo, offrendo ai cittadini un supporto dedicato e contribuendo a indirizzare ogni persona verso il percorso assistenziale più appropriato.