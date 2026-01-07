"L’inquinamento dell’aria è un fenomeno complesso: alcuni indicatori sono in miglioramento mentre altri non lo sono affatto e tutti questi dati andrebbero letti nel loro insieme e spiegati in modo onesto e trasparente alla cittadinanza. Fornire spiegazioni parziali attraverso i dati che fanno comodo e che servono a coprire le proprie incapacità è scorretto e pericoloso". Così il Comitato nella sua analisi in relazione ai toni trionfalistici della Giunta Cirio sui dati 2025

“Come consuetudine il Presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e l’Assessore all’Ambiente Matteo Marnati hanno rilasciato un comunicato stampa trionfalistico sullo stato della qualità dell’aria in Piemonte, celebrando i presunti successi del nuovo Piano Regionale per la Qualità dell’Aria. Anche se ormai le mezze verità o i ‘fatti alternativi’ stanno diventando la regola a tutti i livelli, come cittadini responsabili non possiamo rassegnarci a una parziale rappresentazione della verità, soprattutto quando c’è di mezzo la tutela della salute dei cittadini e delle cittadine”.

Così il Comitato Torino Respira in una nota in cui spiega che la situazione atmosferica nel capoluogo piemontese è tutt’altro che trionfale.

“Ecco l’altra verità sull’aria di Torino – scrive il Comitato – quella che Cirio e Marnati non raccontano, sempre basata sui dati dell’Arpa. Partiamo dalle polveri sottili. Nel 2025 nelle tre stazioni ARPA che misurano il particolato fine, il PM2,5, si sono registrati superamenti del limite dell’OMS per la tutela della salute per 145 giorni a Lingotto, 165 giorni a Rebaudengo e 147 giorni a Rubino. In pratica per oltre un giorno su tre i torinesi hanno respirato aria insalubre grazie al PM2,5. Se confrontiamo questi dati con i limiti della nuova direttiva sulla qualità dell’aria, più alti dei criteri dell’OMS, i superamenti diventano 92 a Lingotto, 99 a Rebaudengo e 93 a Rubino, contro un limite massimo di 18 giorni all’anno. E questi sono i limiti che la Regione deve rispettare entro il 2030.

Questi dati sono peggiori di quelli del 2024 quando i superamenti dei criteri OMS erano stati 146 a Lingotto, 158 a Rebaudengo e 124 a Rubino, mentre i superamenti dei limiti della nuova direttiva erano stati 89 a Lingotto, 87 a Rebaudengo e 75 a Rubino.

Se passiamo all’Ozono, pericoloso inquinante estivo, che è stato anche oggetto di una campagna di monitoraggio civico del Comitato Torino Respira, anche qui situazione non mostra affatto un miglioramento. Il numero di superamenti dei valori obiettivo della legge in vigore è stato infatti di 46 giorni a Lingotto e di 69 giorni a Rubino, in peggioramento rispetto ai valori misurati nel 2024 (36 a Lingotto e 48 a Rubino). Anche qui si superano di oltre il doppio i limiti previsti dalla legge, che sono di 25 giorni.

Anche il biossido di azoto, che la Regione dichiara essere sotto il limite di legge ha superato i criteri OMS per 322 giorni a Rebaudengo, 250 a Consolata, 214 a Lingotto e 193 a Rubino, e ha superato i limiti giornalieri della nuova direttiva europea di più del doppio a Consolata e di quasi quattro volte a Rebaudengo. Nel 2024 i valori erano solo di poco superiori.

Perché queste differenze? Alcune si spiegano con le condizioni meteo, che ogni anno sono diverse e influenzano la qualità dell’aria, altre si spiegano con il cambiamento climatico, che rende le estati più calde e soleggiate e fa aumentare i valori di ozono e gli inverni più miti, riducendo i giorni favorevoli all’accumulo degli inquinanti.

L’inquinamento dell’aria è un fenomeno complesso: alcuni indicatori sono in miglioramento mentre altri non lo sono affatto e tutti questi dati andrebbero letti nel loro insieme e spiegati in modo onesto e trasparente alla cittadinanza. Fornire spiegazioni parziali attraverso i dati che fanno comodo e che servono a coprire le proprie incapacità è scorretto e pericoloso”.