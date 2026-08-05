Eclissi dalle Città. Istruzioni su Torino

Il 12 agosto al calar del sole si potrà assistere a una spettacolare eclissi solare. In Italia il fenomeno astronomico (per la precisione ottico astronomico) non sarà totale ma nelle regioni dell’arco alpino, della pianura padana e buona parte della Toscana il sole sarà oscurato dalla luna al 93%.

Lo scorso mese, dalle pagine di questo notiziario, abbiamo lanciato l’iniziativa Eclissi dalle Città, per sensibilizzare le amministrazioni comunali (in primis quelle di Torino e Milano) ad attivarsi per permettere a cittadini e turisti di godere in sicurezza un avvenimento che la natura ci offre gratuitamente. Al momento non siamo a conoscenza di iniziative per un potenziamento dei mezzi pubblici da e per i luoghi di maggiore visibilità dell’eclissi.

Quindi con l’aiuto dell’intelligenza artificiale, della Nasa e di altre organizzazioni nazionali e internazionali che di mestiere osservano il cielo e l’orizzonte, possiamo dare ai torinesi una guida accurata di quando e dove vedere l’eclissi. Ovviamente invitiamo tutti a prendere tutte le precauzioni del caso per difendere i nostri occhi dall’osservazione solare diretta. Ricordiamo che Galileo, Newton ed Eulero (solo per citare alcuni dei più importati) hanno subito seri danni alla vista osservando il sole (a questo link trovate le indicazioni del Ministero della Salute su come osservare l’eclissi in sicurezza). Ma torniamo alla guida.

Come riferimento (benchmark) per la nostra analisi abbiamo usato il Monte dei Cappuccini, dove il tramonto reale dietro le Alpi avviene tra le 20:24 e le 20:25 (garantendo circa 3-4 minuti di vista della falce di Sole dopo il picco massimo di oscuramento delle 20:21).

GUIDA ALL’OSSERVAZIONE ECLISSI SOLARE A TORINO

Ora del picco massimo (94% oscuramento): ore 20:21

Tramonto teorico (orizzonte piatto): ore 20:40

Ecco la differenza di minuti di visibilità del Sole tra i vari punti della città rispetto al Monte dei Cappuccini (dove il Sole sparisce dietro le Alpi alle 20:24):

Basilica di Superga (~670m s.l.m.): +5 MINUTI IN PIÙ di visibilità (Tramonto reale: ore 20:29-20:30). È il punto migliore in assoluto: si vedono ben 8-9 minuti di eclissi dopo il picco massimo.

Colle della Maddalena (~715m s.l.m.): +3 MINUTI IN PIÙ di visibilità (Tramonto reale: ore 20:27-20:28). Ottima quota, regala 6-7 minuti di margine visivo dopo il picco.

Monte dei Cappuccini (~283m s.l.m. – BENCHMARK): PUNTO DI RIFERIMENTO (Tramonto reale: ore 20:24-20:25). Il Sole tocca le Alpi appena 3 minuti dopo il picco massimo.

5° piano di un condominio in centro (~260m s.l.m.): -3 MINUTI IN MENO rispetto ai Cappuccini (Tramonto reale: ore 20:21-20:22). Si riesce a vedere il picco esatto delle 20:21, ma il Sole sparisce dietro i monti subito dopo.

Ponte di Piazza Vittorio Veneto (~230m s.l.m.): -5 MINUTI IN MENO rispetto ai Cappuccini (Tramonto reale: ore 20:19-20:20).

ATTENZIONE: Trovandosi in basso, l’altezza angolare apparente delle Alpi (e dei palazzi a ovest) “inghiotte” il Sole 1-2 minuti prima di raggiungere il picco massimo. Sconsigliato per vedere il culmine,

Le fonti e la metodologia utilizzate per calcolare i minuti di visibilità dell’eclissi nei vari punti di Torino provengono dall’incrocio e analisidei dati ufficiali provenienti da: Servizio Cartografico della Città di Torino e Dati Altimetrici IGM (Istituto Geografico Militare); NASA Goddard Space Flight Center (GSFC) Solar Eclipse Web Site & Astronomical Applications Department dell’US Naval Observatory (USNO) e DEM (Digital Elevation Model) SRTM / PeakFinder Orographics.

Per tutti coloro che vogliono unirsi a Eco dalle Città e alle Sentinelle Salvacibo nell’osservazione dell’eclissi possono scrivere via WhatApp al numero +39 345 768 6059.