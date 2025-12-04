EcoForum Piemonte: 10 e 11 dicembre a Torino l’appuntamento regionale sull’economia circolare

Mercoledì 10 e giovedì 11 dicembre Legambiente Piemonte e Valle d’Aosta organizza la IX edizione dell’EcoForum, l'appuntamento regionale dedicato ai mercati dell’economia circolare: due mattinate di approfondimenti, confronti e buone pratiche sul tema dei rifiuti, del riciclo e della transizione circolare. L'appuntamento è in programma a Torino presso il Circolo del Design

Mercoledì 10 e giovedì 11 dicembre Legambiente Piemonte e Valle d’Aosta organizza la IX edizione dell’EcoForum, l’appuntamento regionale dedicato ai mercati dell’economia circolare: due mattinate di approfondimenti, confronti e buone pratiche sul tema dei rifiuti, del riciclo e della transizione circolare.



L’appuntamento è in programma a Torino presso il Circolo del Design in via San Francesco da Paola 17.

Mercoledì 10 dicembre, alle ore 9.30, l’EcoForum si aprirà con i saluti introduttivi di Alice De Marco, presidente di Legambiente Piemonte e Valle d’Aosta, e della Città Metropolitana di Torino.

A seguire si entrerà nel vivo con un approfondimento dedicato all’evoluzione della tariffazione puntuale, affrontata grazie ai contributi di Lara Bini dell’Ufficio Comunicazione DNA Ambiente, Davide Pavan, direttore del Consorzio Chierese per i Servizi, Paolo Contò, direttore del Consiglio di Bacino Priula, Angelamaria Groppi, responsabile dell’Unità Corrispettivi Servizi Idrici e Rifiuti di ARERA e Roberto Bortolotti, direttore di Amambiente.

La mattinata proseguirà con un focus dedicato al Biometano, grazie agli interventi di Piero Decandia, direttore della campagna Biometano di Legambiente Veneto, di Gian Francesco Galanzino, CEO di Entsorga, e di Alessia Bertolotto e Domenico Giraudo, General Manager e consulente di Marcopolo Environmental Group.

A partire dalle 12.30 saranno presentate le Menzioni Buone Pratiche 2025, seguite dalle Premiazioni dei Consorzi e dei Comuni Rifiuti Free 2025, momento conclusivo della prima giornata. I Comuni Rifiuti Free, oltre a rispettare l’obbligo di differenziata del 65%, hanno una produzione di secco residuo inferiore ai 75 kg annui per abitante. I Consorzi Rifiuti Free presentano più del 70% di raccolta differenziata e una produzione di secco residuo inferiore ai 100 kg annui per abitante.

Giovedì 11 dicembre, sempre dalle 9.30, i lavori riprenderanno con l’introduzione di Sergio Capelli, direttore di Legambiente Piemonte e Valle d’Aosta.

Alle ore 10.00 si aprirà la sessione dedicata al tema “Da raccolta a riciclo: il ruolo dei Consorzi di filiera”, con gli interventi di Monica Pasquarelli, membro del CDA di Coripet, Carmine Pagnozzi, direttore generale di Biorepack, Luca Tomaino, referente territoriale Nord Ovest di Comieco e Marta Giurato, Area rapporti con il territorio CONAI.

La mattinata proseguirà con un confronto sulle difficoltà che oggi mettono a rischio il mondo del riciclo: interverranno Simona Malaspina, consigliera di amministrazione del Consorzio C.A.R.P.I., Andrea Fluttero, presidente di UNIRAU, e Martina Finotto, del Consiglio Direttivo UNIRIMA.

Dalle ore 12.00 l’attenzione si sposterà sugli scenari futuri dell’economia circolare, grazie ai contributi di Laura Corazza, delegata alla sostenibilità dell’Università degli Studi di Torino, e di Amina Pereno, ricercatrice in Design e co-direttrice di Sys – Systemic Design Lab del Politecnico di Torino.

La chiusura dell’EcoForum sarà dedicata agli impianti virtuosi dell’economia circolare, con gli interventi di Marco Farina, responsabile Valutazione e Sviluppo Progetti di A2A Ambiente S.p.A., Virginia Vergero, responsabile Partnership e Comunicazione del Gruppo Vergero, e Mauro Anetrini, presidente di Barricalla.