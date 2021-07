Ecoforum 2021: il 6 e 7 luglio torna la conferenza nazionale sull’economia circolare

Un Piano nazionale per l’Economia Circolare: semplificazioni da approvare, controlli ambientali da rafforzare, innovazioni da mettere in campo. Segui i lavori della conferenza in streaming organizzata da Legambiente, Nuova Ecologia e Kyoto Club, in collaborazione con Conai e Conou . Ecco il programma completo della due giorni

Il 2020 è stato l’anno del recepimento delle direttive sull’economia circolare. Il 2021 deve essere l’anno della messa in campo di un Piano nazionale che preveda strumenti, obiettivi, riforme, a partire dal rafforzamento del sistema dei controlli ambientali e delle risorse economiche, secondo quanto già previsto dal PNRR.

L’ottava edizione di Ecoforum – la conferenza nazionale sull’economia circolare organizzata da Legambiente, Nuova Ecologia e Kyoto Club, in collaborazione con Conai e Conou – sarà il momento giusto per chiedere a gran voce al nostro Paese di approvare riforme necessarie per non mancare l’occasione del Next Generation EU. E per stimolare un dibattito e un confronto tra Governo, istituzioni nazionali, regionali e locali, imprese, consorzi di filiera, operatori del settore e associazioni.

Appuntamento il 6 e 7 luglio 2021. Mercoledì 7 luglio, all’interno della due giorni, si svolgerà la XXVIII edizione di Comuni Ricicloni, la premiazione dei Comuni Rifiuti Free.

Programma completo

