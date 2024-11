Da martedì 19 novembre 2024 entrano in vigore le misure emergenziali per la qualità dell’aria nei comuni di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Ferrara, Bologna, Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini. Le limitazioni alla circolazione per i veicoli più inquinanti (fino a diesel euro 5) dalle 8.30 alle 18.30 nei comuni sopra i 30.000 abitanti e gli altri provvedimenti emergenziali saranno attivi fino a mercoledì 20 novembre incluso

Anche in Emilia Romagna, come in Piemonte e Lombardia, prosegue l’emergenza smog. Da martedì 19 novembre 2024 entrano in vigore le misure emergenziali per la qualità dell’aria nei comuni di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Ferrara, Bologna, Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini. Le limitazioni alla circolazione per i veicoli più inquinanti (fino a diesel euro 5) dalle 8.30 alle 18.30 nei comuni sopra i 30.000 abitanti e gli altri provvedimenti emergenziali saranno attivi fino a mercoledì 20 novembre incluso, giorno di controllo e di emissione del nuovo Bollettino Liberiamolaria.

Oltre alle limitazioni dei veicoli, sono previsti anche l’abbassamento delle temperature medie nelle abitazioni fino a 19 gradi e negli spazi commerciali e ricreativi fino a 17 gradi, il divieto di combustione all’aperto (residui vegetali, falò, barbecue, fuochi d’artificio), il divieto di uso di biomasse per il riscaldamento domestico (in presenza di impianto alternativo), il divieto di sosta con motore acceso per tutti i veicoli.