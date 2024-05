Fondazione Compagnia di San Paolo, II edizione del bando “Sinergie, sviluppo di comunità energetiche rinnovabili a impatto sociale”

Il bando Sinergie II si rivolge alle CER già costituite nei territori di Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta e intende supportarne la creazione, lo sviluppo e la sostenibilità nel tempo, incrementando la capillare installazione e l’uso di fonti energetiche rinnovabili, oltre a contribuire al miglioramento della capacità degli Enti del Nord-ovest di intercettare e gestire in modo efficace le risorse previste dal PNRR a sostegno delle CER. Si può presentare la richiesta di contributo per il bando Sinergie II fino al 31 dicembre 2024

Favorire la nascita e la sostenibilità nel medio/lungo periodo delle Comunità Energetiche Rinnovabili ad Impatto Sociale (CER) è nuovamente una delle leve strategiche della Fondazione Compagnia di San Paolo che, accanto alla pubblicazione della seconda edizione del bando “Sinergie”, presenta “sinergiecondivise.it”, uno strumento digitale dedicato all’informazione e al primo supporto per la creazione di comunità energetiche.

La Compagnia, infatti, riconosce in esse un modello di innovazione a favore della transizione energetica, utile a promuovere la cooperazione e la solidarietà all‘interno delle comunità locali e a stimolare processi di sviluppo sostenibile. Una concreta opportunità per la cittadinanza e le istituzioni – protagonisti e alleati, al tempo stesso – di contribuire alla mitigazione degli effetti del cambiamento climatico e di collaborare al contrasto alla povertà energetica attraverso la produzione e la condivisione di energia rinnovabile.

“La Fondazione Compagnia di San Paolo – sottolinea Alberto Anfossi, Segretario Generale della Fondazione Compagnia di San Paolo– ha maturato nell’ultimo biennio un particolare interesse verso le CER a impatto sociale, facendosi promotrice di due specifiche iniziative a supporto della loro diffusione. Oltre alle due edizioni del bando Sinergie, è importante evidenziare anche l’impegno attivato con le due edizioni del Bando Next Generation WE. Con queste iniziative, si è voluto e si intende continuare a fornire un contributo in termini di risorse oltre che di informazione, consulenza e assistenza riguardo alle CER, alle misure di finanziamento per la transizione ecologica e avvalendosi anche di strumenti innovativi come l’intelligenza artificiale”.

Elemento specifico di sinergiecondivise.it è l’utilizzo di avanzate tecnologie di intelligenza artificiale e di 3D real time, coniugato al supporto consulenziale di esperti su specifiche tematiche: tutti questi elementi consentono di fornire informazioni e assistenza diretta, garantendo un supporto in fase di progettazione e realizzazione della propria comunità energetica rinnovabile.

L’assistente virtuale EnergIA, – al quale chiunque può rivolgere domande – consente di ricevere informazioni attraverso un’esperienza all’avanguardia, allo stesso tempo semplice e naturale, come una conversazione.

Le CER potranno presentare la richiesta di contributo per il bando Sinergie II fino al 31 dicembre 2024. Qui maggiori informazioni sul bando https://www.compagniadisanpaolo.it/it/contributi/sinergie-ii-sviluppo-di-comunita-energetiche-rinnovabili-a-impatto-sociale/#1649321160252-175ac5b3-1a49.

Parallelamente alla nuova edizione del bando Sinergie, è stato quindi attivato uno strumento mirato ad aumentare la consapevolezza e il protagonismo dei cittadinie delle cittadine nei processi di transizione energetica: la piattaforma www.sinergiecondivise.it.

Il sito è uno strumento innovativo, oltre che immediato e semplice, utile sia a chi intende approcciarsi, per la prima volta, al tema delle Comunità Energetiche Rinnovabili sia a realtà già costituite o in via di costituzione, fornendo supporto (tecnico, legale e sociale) con l’obiettivo di rendere il tema delle CER accessibile a un pubblico sempre più ampio.